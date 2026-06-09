クミアイ化学工業<4996.T>は後場終盤に急伸している。きょう午後３時ごろ、２６年１０月期第２四半期（２５年１１月～２６年４月）の連結業績について、売上高が前回予想の９２８億円から１０２９億円（前年同期比７．０％増）、営業利益が６１億円から１０４億円（同１０．１％増）、最終利益が４４億円から８７億円（同３８．７％増）に上振れして着地したようだと発表した。各利益は減益予想から一転して増益となっており、業況を好感した買いが集まっている。



化成品事業の販売が好調に推移したほか、農薬及び農業関連事業において主力製品アクシーブの出荷がジェネリック品の米国市場参入前の販促により前倒しになった。なお、子会社のイハラニッケイ化学工業が営む塩素化事業について、４月中間期に減損損失を計上する見通し。



出所：MINKABU PRESS