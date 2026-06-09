９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６０円１５銭前後と前日午後５時時点に比べ７銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８４円８９銭前後と同３０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前８時時点では１６０円１０銭台で推移しており、午前９時５０分過ぎに１６０円２７銭近辺まで上昇した。ただ、その後は午後にかけ１６０円２０銭前後での値動きとなった。イランとイスラエルは８日、互いに攻撃を停止したと発表した。これを受け、原油相場はこの日の時間外取引で軟化し、ドルの上値を押さえた。ただ、原油価格は依然として高水準にあり、ドル売り・円買いの動きも限定的となったいる。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５４５ドル前後と同０．００３０ドル弱のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS