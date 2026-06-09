開催：2026.6.9

会場：ラスベガス・ボールパーク

結果：[アスレチックス] 14 - 15 [ブリュワーズ]

MLBの試合が9日に行われ、ラスベガス・ボールパークでアスレチックスとブリュワーズが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングス、対するブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソンで試合は開始した。

1回表、5番 ジェーク・バウアーズ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 ATH 0-1 MIL

1回裏、1番 シェイ・ランゲリアーズ 初球を打って左中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 1-1 MIL

2回裏、9番 アレクサンダー・ウィリアムズ 8球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 2-1 MIL

3回表、3番 ブライス・チュラング 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでブリュワーズ得点 ATH 2-3 MIL、6番 アンドルー・ボーン 初球を打ってセンターへのホームランでブリュワーズ得点 ATH 2-4 MIL

3回裏、5番 マックス・マンシー 4球目を打ってショートへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 4-4 MIL、6番 タイラー・ソダーストロム 3球目を打ってセンターへのスリーランホームランでアスレチックス得点 ATH 7-4 MIL、8番 ザカリー・ゲロフ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 8-4 MIL

5回表、6番 アンドルー・ボーン 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 ATH 8-5 MIL

6回裏、2番 ニック・カーツ 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 9-5 MIL

7回表、5番 ジェーク・バウアーズ 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでブリュワーズ得点 ATH 9-7 MIL

7回裏、6番 タイラー・ソダーストロム 3球目を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 ATH 10-7 MIL

8回表、ピッチャー マーク・ライターがワイルドピッチでブリュワーズ得点 ATH 10-8 MIL

9回表、6番 アンドルー・ボーン 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 ATH 10-10 MIL

10回表、2番 ジャクソン・チョウリオ 初球を打ってライトへの犠牲フライでブリュワーズ得点 ATH 10-11 MIL、4番 ウィリアム・コントレラス 4球目を打ってセンターへのスリーランホームランでブリュワーズ得点 ATH 10-14 MIL

10回裏、1番 シェイ・ランゲリアーズ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 11-14 MIL、2番 ニック・カーツ 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 13-14 MIL、3番 ヨナ・ハイム 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 14-14 MIL

12回表、3番 ブライス・チュラング 2球目を打ってセカンドゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでブリュワーズ得点 ATH 14-15 MIL

試合は14対15でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのアブネル・ウリベで、ここまで4勝2敗5S。負け投手はアスレチックスのホセ・スアレスで、ここまで0勝1敗0S。ブリュワーズのパトリックにセーブがつき、3勝2敗3Sとなっている。

ここまでアスレチックスは31勝35敗で3.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位。一方ブリュワーズは41勝23敗で（ナ・リーグ）中地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-09 15:28:27 更新