ETF売買代金ランキング＝9日大引け
9日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 317631 -15.6 69730
２. <1321> 野村日経平均 36088 -31.2 68400
３. <1357> 日経Ｄインバ 28187 -27.4 3023
４. <2644> ＧＸ半導日株 25400 94.0 4140
５. <1579> 日経ブル２ 21525 -1.1 753.0
６. <1458> 楽天Ｗブル 20855 -25.6 83170
７. <1360> 日経ベア２ 14834 -11.9 74.2
８. <200A> 野村日半導 13913 -18.7 5033
９. <1540> 純金信託 10188 -18.6 20695
10. <1306> 野村東証指数 8683 -0.3 413.2
11. <1568> ＴＰＸブル 8064 32.0 919.6
12. <1475> ｉＳＴＰＸ 6179 153.4 403.6
13. <1615> 野村東証銀行 5176 34.3 696.1
14. <1398> ＳＭＤリート 5068 55.0 1808.0
15. <1329> ｉＳ日経 5000 -38.0 6804
16. <1320> ｉＦ日経年１ 4367 -26.7 68190
17. <1330> 上場日経平均 3592 -46.0 68590
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3536 -6.7 4286
19. <1459> 楽天Ｗベア 3462 -19.2 121
20. <2243> ＧＸ半導体 3298 -46.4 5005
21. <1489> 日経高配５０ 3165 -23.1 3200
22. <1358> 上場日経２倍 2328 -61.4 133150
23. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1896 187.3 76
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1779 53.2 1896.5
25. <1545> 野村ナスＨ無 1776 -11.4 239.8
26. <1542> 純銀信託 1759 -61.5 32220
27. <1346> ＭＸ２２５ 1752 -59.7 67920
28. <1356> ＴＰＸベア２ 1702 72.1 119.5
29. <1308> 上場東証指数 1665 13.0 4084
30. <2559> ＭＸ全世界株 1592 20.6 2933
31. <314A> ｉＳゴールド 1408 -7.4 329.6
32. <2244> ＧＸＵテック 1298 -11.8 3534
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1222 -39.2 77270
34. <2569> 上場ＮＱヘ有 1190 580.0 4343
35. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1180 -47.6 2577
36. <1671> ＷＴＩ原油 1179 -54.5 5375
37. <1476> ｉＳＪリート 1079 111.2 1817
38. <2033> コスピブル 1036 -47.8 126450
39. <282A> ＧＸ半導１０ 965 -10.8 2648
40. <2036> 金先物Ｗブル 901 -42.5 164700
41. <1655> ｉＳ米国株 864 -43.0 858.6
42. <1326> ＳＰＤＲ 862 -7.5 63710
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 858 -24.8 495.6
44. <2641> ＧＸリー日株 810 3275.0 4337
45. <563A> ＧＸＮデカバ 754 -69.2 1102
46. <1631> 野村銀行１７ 739 260.5 37280
47. <2631> ＭＸナスダク 674 -26.6 33910
48. <2840> ｉＦＥナ百無 668 -30.7 2738
49. <1629> 野村商社卸売 649 99.1 255.0
50. <1369> Ｏｎｅ２２５ 631 -58.9 65950
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 317631 -15.6 69730
２. <1321> 野村日経平均 36088 -31.2 68400
３. <1357> 日経Ｄインバ 28187 -27.4 3023
４. <2644> ＧＸ半導日株 25400 94.0 4140
５. <1579> 日経ブル２ 21525 -1.1 753.0
６. <1458> 楽天Ｗブル 20855 -25.6 83170
７. <1360> 日経ベア２ 14834 -11.9 74.2
８. <200A> 野村日半導 13913 -18.7 5033
９. <1540> 純金信託 10188 -18.6 20695
10. <1306> 野村東証指数 8683 -0.3 413.2
11. <1568> ＴＰＸブル 8064 32.0 919.6
12. <1475> ｉＳＴＰＸ 6179 153.4 403.6
13. <1615> 野村東証銀行 5176 34.3 696.1
14. <1398> ＳＭＤリート 5068 55.0 1808.0
15. <1329> ｉＳ日経 5000 -38.0 6804
16. <1320> ｉＦ日経年１ 4367 -26.7 68190
17. <1330> 上場日経平均 3592 -46.0 68590
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3536 -6.7 4286
19. <1459> 楽天Ｗベア 3462 -19.2 121
20. <2243> ＧＸ半導体 3298 -46.4 5005
21. <1489> 日経高配５０ 3165 -23.1 3200
22. <1358> 上場日経２倍 2328 -61.4 133150
23. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1896 187.3 76
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1779 53.2 1896.5
25. <1545> 野村ナスＨ無 1776 -11.4 239.8
26. <1542> 純銀信託 1759 -61.5 32220
27. <1346> ＭＸ２２５ 1752 -59.7 67920
28. <1356> ＴＰＸベア２ 1702 72.1 119.5
29. <1308> 上場東証指数 1665 13.0 4084
30. <2559> ＭＸ全世界株 1592 20.6 2933
31. <314A> ｉＳゴールド 1408 -7.4 329.6
32. <2244> ＧＸＵテック 1298 -11.8 3534
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1222 -39.2 77270
34. <2569> 上場ＮＱヘ有 1190 580.0 4343
35. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1180 -47.6 2577
36. <1671> ＷＴＩ原油 1179 -54.5 5375
37. <1476> ｉＳＪリート 1079 111.2 1817
38. <2033> コスピブル 1036 -47.8 126450
39. <282A> ＧＸ半導１０ 965 -10.8 2648
40. <2036> 金先物Ｗブル 901 -42.5 164700
41. <1655> ｉＳ米国株 864 -43.0 858.6
42. <1326> ＳＰＤＲ 862 -7.5 63710
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 858 -24.8 495.6
44. <2641> ＧＸリー日株 810 3275.0 4337
45. <563A> ＧＸＮデカバ 754 -69.2 1102
46. <1631> 野村銀行１７ 739 260.5 37280
47. <2631> ＭＸナスダク 674 -26.6 33910
48. <2840> ｉＦＥナ百無 668 -30.7 2738
49. <1629> 野村商社卸売 649 99.1 255.0
50. <1369> Ｏｎｅ２２５ 631 -58.9 65950
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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