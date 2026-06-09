　9日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　317631　　 -15.6　　　 69730
２. <1321> 野村日経平均　　 36088　　 -31.2　　　 68400
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 28187　　 -27.4　　　　3023
４. <2644> ＧＸ半導日株　　 25400　　　94.0　　　　4140
５. <1579> 日経ブル２　　　 21525　　　-1.1　　　 753.0
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 20855　　 -25.6　　　 83170
７. <1360> 日経ベア２　　　 14834　　 -11.9　　　　74.2
８. <200A> 野村日半導　　　 13913　　 -18.7　　　　5033
９. <1540> 純金信託　　　　 10188　　 -18.6　　　 20695
10. <1306> 野村東証指数　　　8683　　　-0.3　　　 413.2
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　8064　　　32.0　　　 919.6
12. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　6179　　 153.4　　　 403.6
13. <1615> 野村東証銀行　　　5176　　　34.3　　　 696.1
14. <1398> ＳＭＤリート　　　5068　　　55.0　　　1808.0
15. <1329> ｉＳ日経　　　　　5000　　 -38.0　　　　6804
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　4367　　 -26.7　　　 68190
17. <1330> 上場日経平均　　　3592　　 -46.0　　　 68590
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3536　　　-6.7　　　　4286
19. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3462　　 -19.2　　　　 121
20. <2243> ＧＸ半導体　　　　3298　　 -46.4　　　　5005
21. <1489> 日経高配５０　　　3165　　 -23.1　　　　3200
22. <1358> 上場日経２倍　　　2328　　 -61.4　　　133150
23. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1896　　 187.3　　　　　76
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1779　　　53.2　　　1896.5
25. <1545> 野村ナスＨ無　　　1776　　 -11.4　　　 239.8
26. <1542> 純銀信託　　　　　1759　　 -61.5　　　 32220
27. <1346> ＭＸ２２５　　　　1752　　 -59.7　　　 67920
28. <1356> ＴＰＸベア２　　　1702　　　72.1　　　 119.5
29. <1308> 上場東証指数　　　1665　　　13.0　　　　4084
30. <2559> ＭＸ全世界株　　　1592　　　20.6　　　　2933
31. <314A> ｉＳゴールド　　　1408　　　-7.4　　　 329.6
32. <2244> ＧＸＵテック　　　1298　　 -11.8　　　　3534
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1222　　 -39.2　　　 77270
34. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　1190　　 580.0　　　　4343
35. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1180　　 -47.6　　　　2577
36. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1179　　 -54.5　　　　5375
37. <1476> ｉＳＪリート　　　1079　　 111.2　　　　1817
38. <2033> コスピブル　　　　1036　　 -47.8　　　126450
39. <282A> ＧＸ半導１０　　　 965　　 -10.8　　　　2648
40. <2036> 金先物Ｗブル　　　 901　　 -42.5　　　164700
41. <1655> ｉＳ米国株　　　　 864　　 -43.0　　　 858.6
42. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 862　　　-7.5　　　 63710
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 858　　 -24.8　　　 495.6
44. <2641> ＧＸリー日株　　　 810　　3275.0　　　　4337
45. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 754　　 -69.2　　　　1102
46. <1631> 野村銀行１７　　　 739　　 260.5　　　 37280
47. <2631> ＭＸナスダク　　　 674　　 -26.6　　　 33910
48. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 668　　 -30.7　　　　2738
49. <1629> 野村商社卸売　　　 649　　　99.1　　　 255.0
50. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 631　　 -58.9　　　 65950
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース