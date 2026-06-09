ディーエムソリューションズ <6549> [東証Ｓ] が6月9日大引け後(15:30)に配当修正を発表。6月30日割当の1→2の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の42円→21円(株式分割前換算では42円)に修正したが、実質配当は変わらない。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

今回の株式分割に伴い、2026年５月13日付で開示いたしました2026年３月期決算短信に記載の2027年３月期の配当金に係る予想額を以下の通り修正いたします。 なお、本修正は株式分割に伴う修正であり、前回予想の１株当たりの配当予想に実質的な変更はありません。 また、今回の株式分割は2026年７月１日を効力発生日としており、2026年３月31日を基準日とする2026年３月期の期末配当については、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。