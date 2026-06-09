9日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比16.5％減の6044億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同19.4％減の4673億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気候変動指数 <294A> 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ プレミアムインカム <452A> が新高値。純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> 、ｉシェアーズ プラチナ ＥＴＦ <569A> 、ＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数（２・５・８・１１月決算型） <530A> 、グローバルＸ 銀ビジネス ＥＴＦ <579A> 、ｉシェアーズ 日本国債２０年超 ＥＴＦ <573A> など11銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が19.29％高、グローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> が6.52％高、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> が6.26％高、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> が5.99％高、グローバルＸ ＭＳＣＩ 気候変動対応 <2848> が5.97％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は9.46％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は6.93％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は4.05％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は3.80％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1392円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3176億3100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2985億9400万円も上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が360億8800万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が281億8700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が215億2500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が208億5500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が148億3400万円の売買代金となった。



株探ニュース