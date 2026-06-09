プロ野球・巨人の竹丸和幸投手が、同じドラフト1位ルーキーの阪神・立石正広選手との対戦を振り返りました。

鷺宮製作所から25年ドラフト1位で入団した竹丸投手は、ここまで9試合に先発し防御率2.98。チームトップタイの5勝(4敗)をマークしています。

5月24日の阪神戦では阪神・立石選手との初対戦が実現。プロ入り後の課題に「対右バッターの攻め方」をあげた左腕は、右打者である立石選手に対しインコースを攻め、第1打席と第2打席を打ち取りました。しかしこの2打席には「手応えはあまり感じていない。意図していないボールも多かったので」と語ります。

第3打席はライトへホームランを被弾し、立石選手にプロ初本塁打を献上しました。このことへの悔しさを問われますが、「『あっ打たれた』という感じ」とクールな回答。同じ伝統球団のドラ1であることにも「意識はそんなにしていない。いいバッターの1人という感じですね」と、ライバル心をのぞかせませんでした。

そんな竹丸投手が印象に残ったすごい打者として名をあげたのは、同じ阪神の森下翔太選手。「(打席でのたたずまいや雰囲気が)何か嫌ですね。『打たれそうだな』という感じがあった」と、現在セ・リーグ2位の14本塁打を記録している阪神の主砲について語りました。

(6月8日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)