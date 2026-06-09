テレビ朝日の森山みなみアナウンサー(27)が休日を利用して田植え体験をしたことを明かした。



【写真】長袖、長靴スタイルもさまに 笑顔に充実度が浮かぶ!

森山アナは8日に更新したインスタグラムで「お米と気候変動について 先月のお休みに、田植えをしました」と田植えをしている写真と合わせて投稿。「大人になってから田植えをするのは初めて。想像以上に難しく、足元をとられながら、なんとか1列ずつ植えていきました…!」と苦労したことを記した。また、「最近は気候変動の影響で、お米づくりにも変化が出ているそうです。田植えの時期を調整したり、水の管理を工夫したり…ニュースでお伝えする中で知ってはいましたが、実際に田んぼに入ってみると、その大変さや工夫をより身近に感じました」と体験することの貴重さを記した。



さらに森山アナは「5月とは思えないほどの日差しと暑さにも驚きました。毎日いただいているお米が、たくさんの人の手と自然との向き合い方に支えられていること。改めて感謝するとともに、気候変動についても考えなおすきっかけになりました」と農業従事者への感謝の思いを新たにした。



この投稿に「田植え姿も可愛らしい貴重な体験でしたね」「農業の大変さ実感できていい機会になりましたね!長靴&帽子姿も決まってます」などと共感の声が届いている。



（よろず～ニュース編集部）