デンマークサッカー協会は日本時間8日、同日に開催されたウクライナ代表との親善試合で、試合中に倒れたクリスティアン・エリクセン選手の状態と無事を発表。そして9日になってエリクセン選手本人も自身のSNSで声明を発表しました。

34歳のエリクセン選手は、長きにわたってデンマーク代表の攻撃陣を牽引するスター選手。これまでセリエAのインテルやプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドなど強豪チームでプレーしてきた世界的名選手です。

そのエリクセン選手は、2021年にもEURO2020本大会の初戦フィンランド戦で試合中にピッチ上で心停止を起こし卒倒する事態に見舞われていました。その際、チームや医療スタッフの迅速な対応により病院に搬送され、病院では心臓にペースメーカーを埋め込む出術を受け、一命を取り留めました。そして回復後の2022年には代表復帰も果たしていました。

しかし9日のウクライナ代表との親善試合でもエリクセン選手は緊急事態に見舞われます。デンマークが2-1とリードしていた後半19分すぎに突然意識を失い倒れてしまいます。この事態に気づいた選手やスタッフ、相手チームの選手らも含め今回も迅速な救護を行い病院へ搬送。試合も中止となっていました。

デンマークサッカー協会はこの事態を受けて同日に声明を発表。以前からエリクセン選手の健康状態を診てきたモーテン・ボーゼン医師のコメントとして「クリスチャンは元気で、自力でグラウンドを後にしました。私の見るところ、ペースメーカーは正常に作動しています。彼は一時的に意識を失いましたが、すぐに意識を取り戻し、私たちはすぐに彼と連絡を取ることができました。現在、彼は病院で詳しい検査を受け、今回の出来事の原因を突き止める必要があります。私たちは彼と病院の医師たちと常に連絡を取り合っています。クリスチャンは元気で、選手全員に無事だと伝えてほしいと頼まれました」と報告しました。

また9日になって最新情報も追加。同医師が「今朝クリスチャンと話しましたが、彼は元気です。家族と一緒にいて、機嫌もよさそうです。まもなく退院して家に帰れる見込みです」と経過を報告。さらに同協会は、「私たちは選手やスタッフを大切にし、彼らと継続的に連絡を取り合っています」とつづっています。

そしてエリクセン選手も9日に自身のインスタグラム更新。長文で無事の報告し「皆さんに、私は元気で、家族と一緒に家にいることをお知らせしたいと思います。今回の件は、私と家族に大きなショックを与えましたが、これは2021年に起こったこととは異なる状況であることをお伝えしたいと思います。私は気分もよく回復している状態です。フィールド上のすべての選手と医療チームのサポートと援助に感謝するだけでなく、長年にわたって私と私の心臓をケアしてくれた医師にも心から感謝しています。彼らの専門知識のおかげで私のICD植込み型除細動器は設計されたとおりに期のしました。必要なときに私を守ってくれたのです。今は回復に専念し、家族と時間を過ごし、休暇を取り子どもたちとサッカーをすることに集中しています」と心境や今後についてつづっています。