【球宴ファン投票】外野手部門で増田珠が3位の度会隆輝に「515票差」へ接近 全体トップ森下翔太は35万票突破〈セ・リーグ第12回中間発表〉
NPB(日本野球機構)は9日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第12回中間発表を行いました。
前日から上位陣に顔ぶれに変更はなし。外野手部門トップに立つ阪神の森下翔太選手が全体トップ35万3,593票を集めています。
また外野手部門4位ヤクルトの増田珠選手が3位DeNAの度会隆輝選手との差を前日から4000票以上つめて、515票差に接近となりました。
▽セ・リーグ ファン投票 第12回中間発表
【先発投手】
1位 山野太一(ヤクルト)131,654票
2位 郄橋遥人(阪神)127,045票
3位 才木浩人(阪神)61,527票
【中継投手】
1位 大勢(巨人)214,049票
2位 星知弥(ヤクルト)126,058票
3位 レイノルズ(DeNA)45,553票
【抑え投手】
1位 キハダ(ヤクルト)256,566票
2位 岩崎優(阪神)110,716票
3位 マルティネス(巨人)85,688票
【捕手】
1位 古賀優大(ヤクルト)143,429票
2位 坂本誠志郎(阪神)133,217票
3位 石伊雄太(中日)100,507票
【一塁手】
1位 大山悠輔(阪神)273,173票
2位 オスナ(ヤクルト)119,346票
3位 筒香嘉智(DeNA)98,455票
【二塁手】
1位 中野拓夢(阪神)219,595票
2位 牧秀悟(DeNA)126,998票
3位 田中幹也(中日)85,559票
【三塁手】
1位 佐藤輝明(阪神)323,918票
2位 武岡龍世(ヤクルト)124,352票
3位 坂本勇人(巨人)67,973票
【遊撃手】
1位 長岡秀樹(ヤクルト)194,107票
2位 村松開人(中日)172,812票
3位 木浪聖也(阪神)114,266票
1位 森下翔太(阪神)353,593票
2位 細川成也(中日)177,667票
3位 度会隆輝(DeNA)169,415票
4位 増田珠(ヤクルト)168,900票
5位 サンタナ(ヤクルト)149,218票