Appleは、米カリフォルニア州クパチーノにある本社「Apple Park」において、年次開発者会議「WWDC26」を開催している。初日となる現地時間6月8日には、基調講演を実施した。

（関連：【画像】Apple独自のクラウド基盤「Private Cloud Compute（PCC）」をベースにした「Siri AI」）

「WWDC」は「Worldwide Developers Conference」の略称が示す通り、開発者向けのイベントであり、主に新しいOSや開発環境、各種APIのアップデート内容が中心となる。今年も例年と同様に、次期OSとなる「iOS 27」「iPadOS 27」「macOS 27」などが発表された。

今回のアップデートの注目ポイントはズバリ、「AI」と「パフォーマンスの改善」、そして「子ども向けの安全対策」「開発者向けの開発環境の進化」の4つだ。

大規模なデザイン刷新のような派手さは抑えられている一方で、日常的な使い勝手に直結する部分が細かく見直されている点が特徴となっている。特にAI関連の進化は、デバイスの使い方そのものに影響を与える可能性があるため、ぜひ押さえておきたいところ。

そこで本稿では、「WWDC26」でAppleが発表した4本の柱について整理したい。

■AIを中心に再設計された「Siri AI」

今回の発表で最も注目すべきポイントは「Siri AI」だ。「Siri」と言えば、Appleが提供する音声アシスタントとして広く知られているが、従来の「Siri」は実はクラウド依存が強く、プライバシーの懸念やレスポンスの遅さが課題とされていた。

しかし、「Siri AI」はこれまでのSiriを根本から再構築し、オンデバイスAI処理を大幅に強化した新しいバージョンだ。ユーザーの明示的な許可のもとで、メール・写真・カレンダー・メッセージなどの個人データを統合的に理解することで、よりパーソナルな内容も回答できるようになるという。

たとえば「来週の東京出張に必要な資料をまとめて」と言うだけで、関連メール・フライト情報・ホテル予約・過去の議事録を自動で集約し、サマリーを作成してくれる、といったことが可能になる。

この「Siri AI」の実現の背景には、Googleとの提携がある。Appleは今年1月にGoogleとAI分野における提携を発表しており、今回の「Siri AI」はその一環として、Googleの「Geminiモデル」を土台に構築した次世代のApple Foundation Modelによって実現している。

「Gemini」と聞くとクラウドAIをイメージするかもしれないが、Appleはプライバシー保護を重視した設計を貫いている。そのため「Siri AI」は、デバイス上で動作するオンデバイスAIと、Apple独自のクラウド基盤「Private Cloud Compute（PCC）」によって処理を実行する仕組みを採用している。

PCCはユーザーデータを保存しないようになっているため、個人情報を含むクエリでもAppleは内容を閲覧できないし、データが外部に漏えいするリスクも低減できる。これまでどおりユーザーの個人情報は守られて安心というわけだ。

また、この次世代のApple Foundation Modelは、音声や画像も扱えるマルチモーダル性能が強化されており、より幅広い情報を理解・処理できる。また、デバイス内の情報や各種サービスの情報を横断的に制御できる「システムオーケストレーター」と呼ばれる仕組みが用意されているため、SiriがOS全体にまたがって動くことも可能になっている。

そして、「Siri AI」には個別のアプリも用意される。これまではサイドボタンの長押しや「Hey Siri」といった発話から起動できたSiriだが、専用の「Siriアプリ」が用意されることで、チャット形式のインターフェースで過去の会話履歴を振り返ったり、テキスト入力と音声入力をシームレスに切り替えできるようになる。

たとえば、数日前に行った「来週の東京出張の準備」に関するやり取りを思い出して、「そのときの資料リストに追加で競合他社の情報を入れておいて」と自然に続きを話しかけられるようになるのだ。

この次世代の「Apple Intelligence」および「Siri AI」は、「iOS 27」「iPadOS 27」「macOS 27 Golden Gate」など主要OSで利用することが可能だ。Appleは「これまでのSiriの限界を完全に打破する」と自信を覗かせていることから、期待の新機能と言えるだろう。

■OSの高速化とデザイン刷新で、日常の使い勝手を底上げ

AI関連の発表に加えて、AppleはOSそのもののパフォーマンス改善にも大きく力を注いだ。

「iOS 27」および「iPadOS 27」では、アプリの起動速度や写真ライブラリの表示速度、AirDropによるファイル転送速度など、日常的に利用頻度の高い機能が幅広く高速化。特にiPadでは外部ストレージとのファイル転送性能が従来の5倍と大幅に向上し、よりPCライクな作業環境を実現できるようになった。

デザイン（UI）においてもブラッシュアップが行われている。昨年の「iOS 26」で導入された新デザイン言語「Liquid Glass」をさらに発展させ、コントロールやナビゲーション部の透明度をユーザー自身が調整できるように。見た目の美しさだけでなく、好みに合わせたカスタマイズ性も強化されている。

また、Spotlightやメール検索など、情報検索の仕組みも刷新。膨大なデータの中から目的の情報へ素早くアクセスできるようになり、作業効率の向上にもつながるはずだ。

■「子どもの安全」を守るための保護機能を大幅強化

今回の「WWDC26」では、子どものデジタル利用を支援する安全機能の拡充も大きなテーマとなった。

中心となるのは「子ども用アカウント」の強化だ。アカウント作成時から年齢に応じた保護機能が自動的に適用され、成人向けコンテンツの制限や利用管理をシステムレベルで実施できるようになった。

新たに導入されるウェブ閲覧の保護者承認機能では、子どもが新しいウェブサイトへアクセスしようとした際、保護者のデバイスに通知が送られ、閲覧許可を判断できる。従来よりも細かな管理が可能になることで、子どもが不適切なコンテンツへ接触するリスクが低減される。

さらに「通信の安全性」機能も強化された。これまではヌード画像を中心に検知していたが、新たに暴力的な画像や動画にも対応。危険性の高いコンテンツが共有された際には警告や介入が行われる仕組みを導入している。

加えて、デバイス使用時間を可視化し、管理・制限できる機能「スクリーンタイム」も刷新された。専門家の知見をもとにした年齢別の利用時間ガイドラインが提示されるようになるなど、家庭ごとのルール作りを支援し、子どもが安全にデジタル環境と向き合うための基盤づくりを進めていく。

■AI時代を見据えた開発環境の進化

WWDCはユーザー向け機能だけでなく、開発者向け技術の発表も重要な見どころ。今回Appleは、AIを活用したアプリ開発を後押しするための新たな基盤を数多く発表した。

新しい「インテリジェンスフレームワーク」によって、開発者はテキスト処理だけでなく画像認識などのAI機能をアプリへ組み込みやすくなる。これにより、より高度なAI体験を備えたアプリの登場が期待される。

そして開発環境「Xcode 27」では、AIがコード生成や設計支援を行う「エージェンティック・コーディング」が導入。開発者はGoogleやOpenAIなどのAIモデルを活用しながら、設計やテストを効率的に進められるようになる。

また、「Core AI」によって独自AIモデルのオンデバイス実行も容易になる。Appleシリコンの性能を活かしながら、クラウド依存を抑えたAIアプリの開発を支援する仕組みだ。

テスト環境についても「デバイスハブ」が追加され、実機やシミュレーターの管理を一元化。アプリ開発から検証までのワークフロー全体が効率化される。

こうした開発基盤の拡充によって、今後はAI機能が一部の先進的なアプリだけでなく、幅広いアプリに標準搭載されていく可能性が高い。文章作成や画像認識、情報整理といった機能がOSレベルだけでなく個々のアプリにも浸透することで、ユーザーはより自然な形でAIを活用できるようになるだろう。

■「iOS 27」などの次期OSは今秋に提供開始

多数の新機能が発表されるのが通例のWWDC。今年のAppleは発表の数こそ抑えられていたものの、その内容は複数のOSやサービスを横断するものが多く、結果としてプラットフォーム全体に関わる大規模な改良になったとも言える。

これらのアップデートは、本日から開発者向けにデベロッパーベータ版がリリースされており、7月のパブリックベータ版のリリースを経て、今秋に一般ユーザー向けに正式に提供が開始される予定だ。

「Siri AI」などAI関連機能の多くは当初英語から提供され、段階的に対応言語が拡大される見通し。日本語の提供は未定となっているが、「Apple Intelligence」は比較的早く日本に導入されたことから、早期のリリースに期待したい。

（文＝小笠原令司）