◇インターリーグ アスレチックス14―15ブルワーズ（2026年6月8日 ラスベガス）

アスレチックスは8日（日本時間9日）、2年後の本拠地となるネバダ州ラスベガスでブルワーズと戦い、壮絶な打撃戦を制することができず惜敗。ア・リーグ西地区首位のマリナーズとのゲーム差は3・5に広がった。

移転を待ちわびるファンに勝利を届けることはできなかったが、若き打線の執念は見せつけた。1―2の3回、先発のスプリングスがチュラングの逆転2ランなど、2被弾で3失点したが、直後の攻撃で打線が破壊力を示した。3回無死、昨年のア・リーグ新人王のカーツが中前打で出塁。昨年、メジャーデビューを果たしたトーマスが左前打でつなぎ、昨年まで3年連続30本塁打以上のルーカーが四球で無死満塁と好機を拡大。マンシーの遊撃への2点打で同点とすると、24歳のソダーストロムが中越えに勝ち越しの9号3ランをたたき込んだ。

その後は点の取り合いとなり、8―10の9回に同点に追いつかれ、試合は延長戦に。10回に6番手・バーローが4失点したが、ナインは諦めなかった。10回2死二塁、1番・ランゲリアーズが中前打で1点を返し、次打者・カーツがこの日、2本目となる14号2ランを放ち1点差。さらに続くハイムが右越えに4号同点ソロをたたき込んだ。ゲームセットまであと1アウトの状況からの猛攻にファンは総立ちとなった。

延長12回に決勝点を奪われ、最終的には最少得点差で敗れたが、壮絶な試合に球場も大興奮に包まれた。

28年にラスベガスに移転することが決まっているアスレチックス。今カードと次カードのロッキーズ戦の6試合を「ラスベガス・シリーズ2026」として同地で行う。新球場は建設中で、試合は新球場予定地から数キロ西に位置する傘下3Aラスベガス・アビエイターズの本拠、ラスベガス・ボールパークで行った。

MLB公式サイト「MLB.com」のアスレチックス担当、マーティン・ガレゴス記者は試合に向けての、マーク・コッツェイ監督のコメントを紹介。「将来自分たちが深く関わることになる場所で、オープン戦ではなく、結果が順位に直結する『本気のレギュラーシーズン』を戦えることは、選手たちの心構えやアプローチの面でも全く違う意味を持つ」と話した。

同記者によるとアスレチックスがネバダ州でレギュラーシーズンの試合を行うのは1996年以来、30年ぶり。オークランドコロシアムの改修工事により、キャッシュマン・フィールドでホームゲーム6試合を開催した。