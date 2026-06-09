9日(火)は全国的にすっきりしない天気で、沖縄や奄美には活発な雨雲が流れ込んでいます。これまでの1日の天気を振り返ります。

■全国的に曇りや雨

本州の南海上には梅雨前線が停滞しています。全国的に雲が多く、前線に近い西日本、東日本の太平洋側を中心に雨の降っている所があります。関東も南部で時折、弱い雨が降っています。

また、低気圧が通過している北海道は、大雨のピークは越えましたが、昼過ぎ現在も所々で雨が降っています。

午後は各地で雨の範囲が狭まるでしょう。東北の太平洋側は日差しの届く所もありそうです。

■沖縄や奄美で大雨 11日にかけて注意・警戒

梅雨前線の南側に位置する沖縄や奄美は、前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込むため、次々と活発な雨雲が流れ込んでいます。

【1時間降水量】

鹿児島県 奄美市名瀬 47.0ミリ（14:50まで）

鹿児島県 徳之島空港 25.0ミリ（13:40まで）

鹿児島県 奄美大島古仁屋 21.5ミリ（14:25まで）

沖縄本島 粟国空港 21.5ミリ（00:26まで）

鹿児島県 小宝島 18.5ミリ（00:04まで）

沖縄本島 本部 18.0ミリ（12:14まで）

この先は、前線上の低気圧が近づき、さらに雨が強まるおそれがあります。沖縄は11日(木)にかけて警報級の大雨となる所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に十分注意してください。

【9日6時から10日6時までに予想される24時間降水量】

沖縄本島地方 120ミリ

宮古島地方 80ミリ

八重山地方 120ミリ

【10日6時から11日6時までに予想される24時間降水量】

沖縄本島地方 120ミリ

宮古島地方 80ミリ

八重山地方 80ミリ

【11日6時から12日6時までに予想される24時間降水量】

沖縄本島地方 120ミリ

宮古島地方 80ミリ

八重山地方 60ミリ

■気温は平年より低い傾向

9日(火)の気温は東海や北陸、近畿で前日より低くなっています。一方、北日本では前日より高い所が多くなっています。

平年と比べると、全国的に低く、5月並みの所が多くなっています。日差しが少なく、空気がヒンヤリと感じる人もいるかもしれません。ただ、湿度は高いため、少し動いたり、人の多い屋内に入ったりすると、ムシムシ・ジメジメと感じるタイミングもあるでしょう。

【9日(火)午後3時までの最高気温】※（）内は季節感

札幌 15.3℃（5月上旬）

仙台 24.4℃（6月下旬）

新潟 19.8℃（5月上旬）

東京 22.7℃（5月上旬）

名古屋 24.1℃（5月中旬）

大阪 21.7℃（4月下旬）

福岡 23.8℃（5月中旬）

那覇 28.4℃（6月上旬）

気象予報士 岡田沙也加