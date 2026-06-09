「エッツィ」と呼ばれるこの遺骸はマイナス6度と湿度99％に保たれた冷蔵室で保存されている/Marion Lafogler/South Tyrol Museum of Archaeology/Eurac Research via CNN Newsource

（CNN）「アイスマン・エッツィ」の愛称で知られる5300年前に死亡した男性のミイラは、保存状態が良いことで知られる。今回新たな研究によって、エッツィが微生物の「動的生態系」となっていることが分かった。本人から検出された一部の微生物は、数千年にわたって生存能力を維持しているという。

ミイラ化したエッツィの内外に存在する微生物を包括的にDNA解析した結果、科学者たちは複数の真菌種について、エッツィが死亡した寒冷な山岳環境と結び付くことを突き止めた。これらの真菌はおそらくエッツィの遺体に定着し、そのまま凍結したと考えられる。真菌は休眠状態にありながらも本来持つ耐寒性によって生存し続け、数千年が経過しているにもかかわらず再び活動する能力を維持しているという。学術誌「マイクロバイオーム」に先週掲載された研究で明らかになった。

実際、一部の微生物は「単なる休眠状態の遺物ではなく」、わずかな水分が存在するミイラ内部の微小な空間でゆっくりと増殖している可能性がある。研究著者らはそう報告している。このような成長は太古の遺骸における微生物の寿命が従来考えられていたよりも長く、活動性も高い可能性を示す。この点は、そうした遺骸を保管し、取り扱う上で考慮されるべきだと研究は指摘している。

科学者たちの仮説によれば、エッツィが極寒のエッツタール・アルプスで息を引き取ったとき、人間の同行者はいなかった。しかし、エッツィは本当の意味で一人ではなかった。生前の体内には何兆もの微生物が存在しており、死後も遺骸にとどまったからだ。その中には、エッツィの死亡した場所に由来する微生物も含まれていた。

「我々はエッツィの体内に保存されていた太古の腸内細菌を特定した。これらは今日の近代的かつ工業化された生活様式を送る人々の間では極めてまれだが、伝統的かつ非工業化的な生活様式を維持している人々の中では、今なお見つけることができる」と、本研究の上級著者であるフランク・マイクスナー氏はCNNへの電子メールで語った。同氏は研究が行われたイタリア・ボルツァーノにあるミイラ研究所の所長を務める。

科学者たちにとって、エッツィの微生物はエッツィ本人と同じくらい興味深い存在だ。それらはエッツィの微生物叢（そう）や健康状態についての手掛かりを提供するとともに、太古の環境における微生物群の多様性にも示唆を与える。

しかし、保存された有機遺骸に関しては、微生物が問題を引き起こすこともある。何千年もの間、氷河の氷と凍結した気温が、エッツィの遺骸と微生物を劣化や腐敗から守ってきた。エッツィは1991年、オーストリアとイタリアの国境沿いでハイカーが発見。遺骸はボルツァーノの南チロル考古学博物館に保管され、マイナス6度、相対湿度99％の環境で凍結保存された。これらの条件は、エッツィが発見された氷河内の環境とほぼ同じだった。

しかし最近、科学者たちはこの保存戦略が本当に微生物の活動を抑制しているのか疑問を抱くようになった。というのも、ある種の微生物は極めて低温の環境でも繁殖することが知られているからだ。さらに実際のミイラの取り扱いを通じて、現代の細菌や真菌による汚染の可能性も浮上する。そうした事態は微生物の構成状況を一段と分かりにくくする。

微生物の管理

今回の新研究に向けて、科学者たちはエッツィの微生物を詳細に調査した。エッツィの体内にある水分の貯留部位を調べた他、外表面を綿棒で採取。露出した内部組織のサンプルも収集した。また91年の発掘時にミイラの下から採取された土壌を分析し、さらにエッツィの腸の深部から以前採取されたサンプルのデータも参照した。

研究者たちはこの他、ミイラの保管室および遺骸を取り扱う部屋の空気中に存在する微生物も採取。綿棒採取試料や各種サンプルから、一部の微生物を培養することに成功した。そして生存可能なものと不可能なものの両方からDNAを抽出し、そのDNA損傷の程度を調べることで、真菌や細菌の種を特定。それらが太古の由来か現代の由来かを推定した。これにより、エッツィにもともと存在していた微生物、死後に体表へ移動したと思われる微生物、後の研究所での取り扱いによって持ち込まれた可能性のある微生物を区別することができた。

研究の結果、エッツィの表面組織で最も一般的に見られた微生物は、細菌のメチロバクテリウムとスフィンゴモナスであり、これらは現代の人間による取り扱いによって持ち込まれたものだった。別の細菌群であるブドウ球菌は、ミイラ本来の微生物叢に由来するとみなされた。

また4種類の酵母菌――グラシオザイマ、ゴフィオザイマ、ムラキア、フェノリフェリア――が、エッツィの体内と体表の両方で発見された。南極などで見つかる低温適応型真菌との遺伝的類似性は、これらの菌が環境由来の微生物であることを示唆する。さらにDNA損傷が顕著であったことから、エッツィが生きていた太古のアルプスの生態系に由来する可能性も示された。

現在、具体的にどういった微生物が存在するのかが明らかになったことで、科学者たちはこれらの真菌や細菌の実際の活動について理解を深めたいと考えている。それはエッツィの体という「生態系」の中で微生物同士の相互作用がどのように行われているのかを解明することにつながると、マイクスナー氏は期待を寄せる。

前述の酵母菌の一つ、グラシオザイマは2010年時点よりもミイラ上での存在量が増えており、DNA損傷も少なかった。これは当該の菌が博物館での極低温保存環境下でも増殖できる可能性を示唆している。またムラキアを除くすべての酵母菌については、かつてミイラの保存に使用された化合物や有機物を栄養源として利用できる遺伝子を持っていた。現在のところミイラ自体に損傷の兆候は見られないものの、こうした発見は将来的なミイラの安全性や保存管理に対する懸念を生じさせている。

メキシコ国立自治大学の研究教授ルネ・セリトス氏は今回の研究について、「複数の研究手法を組み合わせた非常に優れた研究成果」と評価。その中には真菌や細菌に関する詳細なデータを提供した2種類のゲノム解析法も含まれていると指摘した。同氏自身は研究に関与していない。

しかし当該の菌のうち、「復活した」太古の微生物とされるブドウ球菌については、近年の汚染によって混入した可能性を否定するにはまだ早すぎるかもしれないとセリトス氏は付け加えた。この種の菌は人間の皮膚によくみられるものだからだ。サンプルのゲノムを解析し、それを過去および現代のブドウ球菌株のDNAと比較すれば、その年代についての手掛かりが得られる可能性があると同氏は指摘した。

ミイラ発見以来数十年の間に科学者たちが突き止めた手掛かりから、エッツィは46歳前後で暴力的な死を迎えたと考えられている。本人の最後の食事には穀物、植物、シカやアイベックスの肉が含まれていた。手の深い切り傷と肩に刺さった矢は、本人の最期の日々が暴力に彩られていたことを示す。死因は肩の傷からの失血死だった可能性が高い。エッツィの体には61個の入れ墨があり、それらは世界最古の部類に属するものだ。心臓のカルシウム沈着は心疾患の兆候を示唆している。また腸内からはヘリコバクター・ピロリも検出されていた。これは胃がんや胃潰瘍（かいよう）との関連が知られる微生物だ。

今回の新たな微生物学的発見は、エッツィだけでなくさらに遠い過去に属する他の標本についても、今後の新たな知見に向けた扉を開くものになる可能性がある。