【ファミマ】ぼんご監修のおむすび2種発売!「まぐろたたきと生たらこ」&「鳥唐揚げマヨネーズ」

ファミリーマートは、おにぎり専門店ぼんご監修のおむすび「ぼんご監修 大きなおむすび まぐろたたきと生たらこ」(税込348円)と「ぼんご監修 大きなおむすび 鳥唐揚げマヨネーズ」(税込358円)を、2026年6月9日から全国約1万6,400店で発売する。

〈「ぼんご監修」おむすび 累計販売数は1,500万食を突破〉

2025年3月に発売した「ぼんご監修手巻おむすび」、同年8月に発売した「大きなおむすび」シリーズ、同年11月発売「ごちむすび」など、2025年3月〜2026年4月までの「ぼんご監修」おむすびの累計販売数は1,500万食を突破した。

今回は、定番手巻おむすびの1.5倍サイズの「大きなおむすび」シリーズから、ぼんご監修の新作おむすびが登場する。

【ぼんご監修おむすび2種の画像はこちら】

◆ぼんご監修 大きなおむすび まぐろたたきと生たらこ

【価格】323円(税込348円)

「まぐろたたき」と、ぼんごで人気の「生たらこ」の2種の具材を組み合わせた。まぐろたたきにわさびの辛味を利かせ、マヨネーズでコクを出したぼんご流の仕立て。まぐろの旨味と、生たらこの満足感が楽しめる。

◆ぼんご監修 大きなおむすび 鳥唐揚げマヨネーズ

【価格】332円(税込358円)

ぼんごで人気の「鳥唐揚マヨネーズ」をイメージした商品。醤油の旨味を下味にしっかりと付けた鳥唐揚げに甘辛いタレを絡めることで、マヨネーズのコクと相まって、ごはんがどんどん食べ進む味わいを再現した。