WING、「学園アイドルマスター」より「葛城リーリヤ -Atmosphere-」、「紫雲清夏 -Love ＆ Joy-」がフィギュア化決定
【葛城リーリヤ -Atmosphere-】 【紫雲清夏 -Love ＆ Joy-】 6月6日 フィギュア化発表
WINGは、ゲーム「学園アイドルマスター」より「葛城リーリヤ -Atmosphere-」と「紫雲清夏 -Love ＆ Joy-」のフィギュア化を6月6日に発表した。
「葛城リーリヤ -Atmosphere-」は、3rd single「Atmosphere」のステージ衣装姿の「葛城リーリヤ」を1/7スケールフィギュア化したもの。
「紫雲清夏 -Love ＆ Joy-」は、3rd single「Love ＆ Joy」のステージ衣装姿の「紫雲清夏」を1/7スケールフィギュア化したもの。
続報はWING HOBBY STOREまたは公式Xにて告知を予定している。
＼フィギュア化決定‼️／- WING フィギュア公式 (@wing_official) June 6, 2026
大人気アイドル育成シミュレーション#学園アイドルマスター より、
「葛城リーリヤ -Atmosphere-」
「紫雲清夏 -Love & Joy-」
がフィギュア化決定✨
続報はWING HOBBY STOREまたは当公式Xをご確認ください🎵#学マス#グッドスマイルフェス#WINGフィギュア pic.twitter.com/32fZKy67Uu
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