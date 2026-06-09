【葛城リーリヤ -Atmosphere-】 【紫雲清夏 -Love ＆ Joy-】 6月6日 フィギュア化発表

WINGは、ゲーム「学園アイドルマスター」より「葛城リーリヤ -Atmosphere-」と「紫雲清夏 -Love ＆ Joy-」のフィギュア化を6月6日に発表した。

「葛城リーリヤ -Atmosphere-」は、3rd single「Atmosphere」のステージ衣装姿の「葛城リーリヤ」を1/7スケールフィギュア化したもの。

「紫雲清夏 -Love ＆ Joy-」は、3rd single「Love ＆ Joy」のステージ衣装姿の「紫雲清夏」を1/7スケールフィギュア化したもの。

続報はWING HOBBY STOREまたは公式Xにて告知を予定している。

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