【ソフィア・F・シャーリング 逆バニーVer.（ホワイトエディション）】 9月 発売予定 価格：44,000円

フリーイングは、フィギュア「ソフィア・F・シャーリング 逆バニーVer.（ホワイトエディション）」を9月に発売する。価格は44,000円。

本製品は、イラストレーターの高峰ナダレ氏が描くオリジナルシリーズ「バニースーツ プランニング」より、逆バニースーツを纏った「ソフィア・F・シャーリング」を1/4スケールでフィギュア化したもの。2023年10月に発売された「ソフィア・F・シャーリング 逆バニーVer.」から、黒色のバニースーツを白色に変更したアナザーカラー仕様として再び商品化している。

セクシーな逆バニースーツに身を包んだ、ナイスバディの「ソフィア」を、圧倒的なスケール感で立体化しており、恥じらいのポージングと、繊細な「ソフィア」の表情を再現。

また、クリア素材を多用した髪や、艶やかな光沢のバニースーツなど、質感に拘った逸品となっているほか、別売の「ソフィア・F・シャーリング バニーVer.（ホワイトエディション）」と、頭部の入れ替えが可能となっており、違った表情の「ソフィア」も楽しむことができる。

「ソフィア・F・シャーリング 逆バニーVer.（ホワイトエディション）」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/4スケール サイズ：全高 約480mm

(C)高峰ナダレ