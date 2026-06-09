【Amazon：ガンプラ】 6月9日 販売再開

「MG 1/100 クロスボーンガンダムX-1フルクロス」

Amazonにて、ガンプラ「MG 1/100 クロスボーンガンダムX-1フルクロス」などが販売再開している。

今回Amazonにて7月に再入荷予定のガンプラを販売再開しており、「MG 1/100 クロスボーンガンダムX-1フルクロス」「MG 1/100 ガンダムデスサイズ EW」「MG 1/100 シェンロンガンダム EW」「HG 1/144 グスタフ･カール００型」「HGAC 1/144 ガンダムサンドロック」「MG 1/100 ジャスティスガンダム」「MG 1/100 ギラ・ドーガ」「RG 1/144 ダブルオークアンタ」「RG 1/144 ゴッドガンダム」など、様々な商品が販売しているのが確認できた。

なお7月再入荷予定分のため、発送が7月1日以降となっているほか、再度確認を行なった際に一部商品は既に完売となっている。

「MG 1/100 ガンダムデスサイズ EW」

「RG 1/144 ダブルオークアンタ」

6月9日15時10分ごろの販売状況

(C)創通・サンライズ