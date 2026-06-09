セブン‐イレブン、東京・足立区の人気給食「えびクリームライス」をおむすびにして発売 6・16より期間限定
セブン‐イレブン・ジャパンと東京・足立区によるコラボ企画の第5弾として、足立区の人気給食メニュー「えびクリームライス」を再現した『えびクリームライスおむすび』が、16日より期間限定で発売される。今年は初めておむすびとして商品化され、より手軽に給食の味を楽しめる商品として展開される。
【写真】足立区が推進する“楽ベジ”をテーマにしたコラボ商品3品も同時発売
足立区の学校給食は、区内の小学6年生の97％、中学2年生の95％が「おいしい」と回答するなど高い支持を集めている（※令和7年度足立区おいしい給食アンケートより）。地産地消の推進や、各校で毎朝だしを取る自校調理など、食へのこだわりも特徴だ。
セブン‐イレブンと足立区とのコラボメニュー開発は2022年にスタート。販売1年目から毎年販売されてきた「えびクリームライス」はとくに人気を集めており、その反響を受けて今回はおむすびとして登場する。
「えびクリームライスおむすび」は、にんじん入りのバターライスに海老とクリームソースを組み合わせたコクのある味わいが特徴。温めてもおいしく食べられる加温系おむすびとして開発された。価格は税込み203円。東京23区の一部エリアで販売される（初週のみ足立区全域および葛飾区の一部店舗）。
また、6月の食育月間にあわせ、足立区が推進する「楽して」「楽しく」野菜を食べる“楽ベジ”をテーマにしたコラボ商品3品も同時発売される。
『6品目のこまツナサラダ』（税込279円）は、給食の人気メニュー「小松菜サラダ」を参考に開発。小松菜やキャベツ、もやし、にんじん、コーンにツナを加え、ごま油を効かせたナムル風サラダに仕上げた。
『1／2日分の野菜が摂れる冷しタンメン』（税込594円）は、豚ガラと鶏ガラをベースにしたスープに、中華三層麺とキャベツ、もやし、小松菜などの野菜を合わせた商品で、どちらも目黒区、渋谷区、大田区、品川区を除く都内全域および埼玉県（初週のみ足立区全域および葛飾区の一部店舗）での販売となる。
『おつまみピリ辛ダレの鶏肉とにんにくキャベツ』（税込279円）は、にんにくが香るキャベツともやしに、赤唐辛子とごま油を効かせた鶏肉を合わせた一品。販売は、足立区内と葛飾区の一部店舗で実施される。
なお、発売期間中の16日〜29日まで、セブン‐イレブンは『おいしい足立区フェア』を開催。足立区内で販売される対象4商品の売り上げの一部は、足立区の食育事業へ寄付される予定だ。
【写真】足立区が推進する“楽ベジ”をテーマにしたコラボ商品3品も同時発売
足立区の学校給食は、区内の小学6年生の97％、中学2年生の95％が「おいしい」と回答するなど高い支持を集めている（※令和7年度足立区おいしい給食アンケートより）。地産地消の推進や、各校で毎朝だしを取る自校調理など、食へのこだわりも特徴だ。
「えびクリームライスおむすび」は、にんじん入りのバターライスに海老とクリームソースを組み合わせたコクのある味わいが特徴。温めてもおいしく食べられる加温系おむすびとして開発された。価格は税込み203円。東京23区の一部エリアで販売される（初週のみ足立区全域および葛飾区の一部店舗）。
また、6月の食育月間にあわせ、足立区が推進する「楽して」「楽しく」野菜を食べる“楽ベジ”をテーマにしたコラボ商品3品も同時発売される。
『6品目のこまツナサラダ』（税込279円）は、給食の人気メニュー「小松菜サラダ」を参考に開発。小松菜やキャベツ、もやし、にんじん、コーンにツナを加え、ごま油を効かせたナムル風サラダに仕上げた。
『1／2日分の野菜が摂れる冷しタンメン』（税込594円）は、豚ガラと鶏ガラをベースにしたスープに、中華三層麺とキャベツ、もやし、小松菜などの野菜を合わせた商品で、どちらも目黒区、渋谷区、大田区、品川区を除く都内全域および埼玉県（初週のみ足立区全域および葛飾区の一部店舗）での販売となる。
『おつまみピリ辛ダレの鶏肉とにんにくキャベツ』（税込279円）は、にんにくが香るキャベツともやしに、赤唐辛子とごま油を効かせた鶏肉を合わせた一品。販売は、足立区内と葛飾区の一部店舗で実施される。
なお、発売期間中の16日〜29日まで、セブン‐イレブンは『おいしい足立区フェア』を開催。足立区内で販売される対象4商品の売り上げの一部は、足立区の食育事業へ寄付される予定だ。