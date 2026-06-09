プロ野球・巨人のルーキー、山城京平投手がプロ1年目ここまでの思いや手応えを語りました。

山城投手は亜細亜大から25年ドラフト3位で入団した22歳左腕です。3月29日、開幕3戦目・阪神戦の先発を託されるも、3回途中5失点で降板。現在はファームで登板を重ねています。

「最初は1軍に帯同させてもらい開幕3戦目を任される機会があったんですけど、そこで思うような結果が出なかった」と唯一の1軍登板を振り返ります。5与四死球の結果に「初めての東京ドームで緊張したのが大きかったが、緊張をうまく自分の実力に変えることができず制球が乱れてしまって悔しい思い」と話しました。

現在2軍で取り組んでいる課題は“制球面”とのこと。「ゾーンで勝負できるような変化球の制球力や、真っすぐでファウルを取りカウントを有利にできるか」と語り、「2軍で結果を残して圧倒できるようなピッチングをして、1軍へはい上がっていけるように」と力を込めます。

そんな山城投手は仲の良いルーキーに、同学年のドラフト4位・皆川岳飛選手の名をあげます。「見た目は怖い(笑)。でもしゃべってみたら面白いやつ」と評した山城投手。

クールな印象の皆川選手ですが、山城投手は「僕がふざけたときとか、たまに大笑いすることも」と意外な一面を明らかに。「クールなことが多いので、面白いやつです」と笑顔で話しました。

(6月8日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)