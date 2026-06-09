ホンダのスポーティな小型EV！ 新型「Super-ONE（スーパーワン）」

2026年5月22日、ホンダは小型EV（電気自動車）「Super-ONE（スーパーワン）」を発売しました。

スーパーワンは、同じくホンダの軽乗用EV「N-ONE e：」をベースに、スポーティなデザインと走行性能を追求したモデルです。

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スーパーワンは、N-ONE e：をベースに、全幅およびトレッドを拡大した専用シャシを採用しています。

外観では、“ブルドッグ”の愛称で親しまれた往年の「シティ ターボII」を想起させるダイナミックなブリスターフェンダーや大開口のロアグリルを装備するエアロバンパーが特徴的です。

リアにはテールゲートスポイラーやワイドバンパーが装備され、アグレッシブなデザインとなっています。

ボディサイズは全長3580mm×全幅1575mm×全高1615mm、ホイールベース2520mm。N-ONE e：とは異なり、軽自動車規格をオーバーし、5ナンバー（小型車）枠に拡大。乗車定員は4名です。

内装にはブルーとグレー、ホワイトの3カラーでコーディネートした専用スポーツシートやアナログ計器風の表示を再現したデジタルメーターを配置。

9インチのHonda CONNECTディスプレイやBOSEプレミアムサウンドシステムも標準装備。最新の先進機能「ホンダセンシング」も標準とし、走行性能だけでなく充実した内容に。普段使いも考慮された設計です。

航続距離はWLTCモードで274kmを達成しており、日常生活でも十分使用できるパフォーマンスを見せています。

充電時間は普通充電で約4.5時間、急速充電で約30分を実現。AC外部給電器「ホンダ パワーサプライ コネクター」の使用時には最大1500Wまでの電気を取り出せ、外出先での電気製品の使用や非常時の電源としても活用できます。

走行性能では、29.6kWhのバッテリーと、最大出力95馬力（70kW）・最大トルク162Nmを発揮する電気モーターを組み合わせ、前輪を駆動します。

スペックだけを見ると一般的なもののように見えますが、小型EVクラスでは最軽量の車重1090kgを実現。そして専用ボディとワイドフェンダーにより、1345mmの幅広トレッドと大径ワイドタイヤにより高いコーナリング性能を実現しています。

さらには「ECON」「CITY」「NORMAL」「SPORT」「BOOST」と5段階のドライブモードを設定。とくにBOOSTモードを押したときの加速感は刺激的な乗り心地です。

リミット解放により最高出力が70kWまで上昇し、仮想7段ステップシフトとG変化の演出、そしてスポーツアダプティブ制御のギヤ段選択によるダイレクトなレスポンス、さらには「アクティブサウンドコントロール」によるダイナミックなエンジンサウンドがドライバーを高揚させてくれるでしょう。

用意されるボディカラーは、新色の「ブーストバイオレット・パール」のほか、「プラチナホワイト・パール」「チャージイエロー」「ルミナス・グレー」「クリスタルブラック・パール」。

そして2トーンカラーの「ブーストバイオレット・パール＆ブラック」「プラチナホワイト・パール＆ブラック」「チャージイエロー＆ブラック」「ルミナス・グレー＆ブラック」もラインナップされています。

スーパーワンの販売価格は339万200円（消費税込）。1グレードのみの展開です。

国の「CEV補助金」130万円を適用すれば、実質209万200円で手に入れられる計算となります。これに自治体独自の補助金を活用すれば、さらに安く購入が可能になります。

コンパクトなボディに走りへのこだわりがたっぷりと詰まったスーパーワン。先行予約だけですでに7000台を受注したといい、今非常に注目される小型EVといえるでしょう。