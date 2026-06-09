「さすが反逆のカリスマ」元K-1・魔裟斗のパワー全開ショット！ 287yの飛距離に「パワーやばい」
日本人として初めてK-1世界王座を獲得した元格闘家の魔裟斗（まさと）が自身のインスタグラムを更新。「だいぶ距離伸びてきたー」と嬉しそうに記すと、練習場で撮影したドライバーショットを動画で投稿した。
【動画】元世界チャンプの287y豪快スイング！
魔裟斗は4月9日のインスタグラムに「17年ぶりにクラブを振ってみた！」と投稿。5月3日には17年ぶりのラウンドで「115」だったことを報告している。それ以降も練習場やラウンドなどゴルフに関わる投稿が多くなり、すっかりハマっているようだ。今回は練習の成果が飛距離に表れてきたことを実感。2枚目の写真ではキャリー250ヤード、総飛距離287ヤードというデータが紹介されていた。投稿を見たファンからは「上達が早すぎ！！」「さすが反逆のカリスマ」「パワーやばいですね」「元世界チャンピオンは習得するのも早いわ」など、称賛と感嘆のコメントが数多く寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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