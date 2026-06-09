1児の母・やしろ優、幼稚園生の息子への“1週間分”の手作り弁当を一挙公開「すごすぎる！冷凍食品が唐揚げだけなんて！」「彩り良くてとっても美味しそう」
お笑いタレントのやしろ優（38）が、9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「【お弁当】月曜から金曜日のお弁当作ってる様子でーす！寝起きすっぴんママちゃん、毎日頑張ってるぜー！」と題した動画で、幼稚園生の息子のための月曜〜金曜日の手作り弁当を、実践型で披露した。
【写真】「すごすぎる！冷凍食品が唐揚げだけなんて！」息子のための月〜金曜日の手作り弁当を披露するやしろ優
月曜日のメニューは、ゆで焼きしたウインナーのホットドック、ブルーベリージャムのパン（生のブルーベリー入り）、しらす入り卵焼き、あさりとパプリカのバター炒め、茹でたスナップエンドウ、すいか。
合間に後日弁当に入れられるようにと、ひじきの煮物をおかずパックに小分けして冷凍するという工夫をしていた。
火曜日は、塩昆布とチーズの混ぜご飯、野菜の厚揚げ、しらす入り卵焼き、冷凍した作り置きのひじき煮、昨日の残りのカオマンガイの鶏肉。水曜日は、枝豆、塩昆布入り卵焼き、椎茸とゴボウの煮物、チーズ入りちくわ、ウインナーとふりかけのごはん。
木曜日は、カッパ巻き（しらすと梅ひじきのふりかけ入り）、カニカマ入り卵焼き、冷凍からあげ、冷凍した作り置きのひじき、オレンジ。金曜日は、のり弁（焼き肉のたれ味のちくわ焼き、目玉焼き、ウインナー、唐揚げのせ）に、ほうれん草とウインナーの炒め、冷凍したひじき煮、オレンジを添えた。
朝が忙しい幼稚園児の母として、作り置き冷凍したひじき煮を大活躍させたり、同じ材料でバリエーションを考えたりといろいろな工夫がなされ、弁当作りの参考にもなる動画となっていた。
この動画に、コメント欄には「すごいなあ」「ごはんも毎回アレンジしてるし、おかずも彩り良くてとっても美味しそう」「すごすぎる！冷凍食品が唐揚げだけなんて！」「愛情たっぷりなお弁当美味しそう。素敵なママでやさ丸くん幸せですね」などと、さまざまな反響が寄せられていた。
やしろは、お笑いコンビ・笑撃戦隊の野村辰二（41）と2016年7月に結婚。22年1月に第1子となる長男が誕生している。
【写真】「すごすぎる！冷凍食品が唐揚げだけなんて！」息子のための月〜金曜日の手作り弁当を披露するやしろ優
月曜日のメニューは、ゆで焼きしたウインナーのホットドック、ブルーベリージャムのパン（生のブルーベリー入り）、しらす入り卵焼き、あさりとパプリカのバター炒め、茹でたスナップエンドウ、すいか。
火曜日は、塩昆布とチーズの混ぜご飯、野菜の厚揚げ、しらす入り卵焼き、冷凍した作り置きのひじき煮、昨日の残りのカオマンガイの鶏肉。水曜日は、枝豆、塩昆布入り卵焼き、椎茸とゴボウの煮物、チーズ入りちくわ、ウインナーとふりかけのごはん。
木曜日は、カッパ巻き（しらすと梅ひじきのふりかけ入り）、カニカマ入り卵焼き、冷凍からあげ、冷凍した作り置きのひじき、オレンジ。金曜日は、のり弁（焼き肉のたれ味のちくわ焼き、目玉焼き、ウインナー、唐揚げのせ）に、ほうれん草とウインナーの炒め、冷凍したひじき煮、オレンジを添えた。
朝が忙しい幼稚園児の母として、作り置き冷凍したひじき煮を大活躍させたり、同じ材料でバリエーションを考えたりといろいろな工夫がなされ、弁当作りの参考にもなる動画となっていた。
この動画に、コメント欄には「すごいなあ」「ごはんも毎回アレンジしてるし、おかずも彩り良くてとっても美味しそう」「すごすぎる！冷凍食品が唐揚げだけなんて！」「愛情たっぷりなお弁当美味しそう。素敵なママでやさ丸くん幸せですね」などと、さまざまな反響が寄せられていた。
やしろは、お笑いコンビ・笑撃戦隊の野村辰二（41）と2016年7月に結婚。22年1月に第1子となる長男が誕生している。