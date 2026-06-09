黒柳徹子、28年前“女子高生”の安達祐実に『ルーズソックス』教わる「のりみたいに貼って、くっつけるの？下がってこないの？脱ぐまで？」

黒柳徹子、28年前“女子高生”の安達祐実に『ルーズソックス』教わる「のりみたいに貼って、くっつけるの？下がってこないの？脱ぐまで？」