黒柳徹子、28年前“女子高生”の安達祐実に『ルーズソックス』教わる「のりみたいに貼って、くっつけるの？下がってこないの？脱ぐまで？」
黒柳徹子（92）が、9日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。ゲストに俳優の安達祐実（44）を迎え、トークを展開した。
【写真】「おふたりとも、実年齢マイナス20歳くらいなのがすごすぎる」安達祐実＆黒柳徹子の再会2ショット
今回12年ぶりのゲスト出演となった安達だが、番組では28年前、16歳の高校2年生の時の映像を放送。そのVTRで、黒柳は「普通ルーズソックスとか履いているんじゃない？」と、当時女子高生の間で流行っていたルーズソックスの話題を振ると、安達は「うちの学校は指定のソックスがあるんで、それを」と即答。「ルーズソックスじゃないの？」と驚きの声を上げた。
続けて黒柳は「ルーズソックスってさ、こういう風に上げて、のりで貼ってる？それは足の皮に貼っとくわけ？」とその仕組みに興味津々。安達が「そうですのりみたいな、こう塗るんです」と教えてあげると、「テープじゃなくて、のりみたいに貼って、そのソックスをくっつけるの？下がってこないの？脱ぐまで？」と矢継ぎ早に質問。安達は笑顔で「はい」と答えていた。
28年前のやりとりをみた黒柳は「すごいびっくりした！あたし、のりって…（笑）」と当時を思い出し、笑みがこぼれた。
【写真】「おふたりとも、実年齢マイナス20歳くらいなのがすごすぎる」安達祐実＆黒柳徹子の再会2ショット
今回12年ぶりのゲスト出演となった安達だが、番組では28年前、16歳の高校2年生の時の映像を放送。そのVTRで、黒柳は「普通ルーズソックスとか履いているんじゃない？」と、当時女子高生の間で流行っていたルーズソックスの話題を振ると、安達は「うちの学校は指定のソックスがあるんで、それを」と即答。「ルーズソックスじゃないの？」と驚きの声を上げた。
28年前のやりとりをみた黒柳は「すごいびっくりした！あたし、のりって…（笑）」と当時を思い出し、笑みがこぼれた。