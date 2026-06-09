今年3月に現役引退を発表した柔道女子57キロ級カナダ代表で24年パリ五輪金メダルの出口クリスタ（30）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自身の“理想のタイプ”を明かした。

ゲストに対する勝手なイメージとして「やっぱり強い人が好きっぽい」と指摘されると、丸の札で答えた出口。その理由を「私も強いから」とキッパリ。「重い荷物を持ってる時に運んでくれる人とか、車道側を歩いてくれる人とか、そういう人に惹かれますよね。あと自分で生きていける人」と打ち明けた。

さらに「自立してる人」と続け、「料理とか家事も一般的にできて、ガレージとかで車をいじれたら、なおいい。木を切ったりとか」と説明。「男の趣味みたいな？」との質問に「大好き。オイルで汚れててほしい」といい、「やっぱりカナダ（の血）が入ってるんで。もっとゴツゴツでいい、指の靱帯が半分ぐらいない、でいい」と話した。

これにレギュラー陣は「どういうこと！？」とビックリ。ともにゲスト出演した東京五輪柔道男子100キロ級金メダリストで、今年1月にプロレスデビューしたウルフアロンの指を見せながら「これです、こういう人がいい」という出口に、「ブラックマヨネーズ」小杉竜一は驚がく。この日、あまりに共通点の多い2人の関係を疑っていただけに「“ゴツゴツしてて、料理ができて…って、それ、ワシやないかい！”ってこの辺まで出そうになってた」と、ウルフの胸の内を勝手に代弁していた。