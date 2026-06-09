安定的な皇位継承を巡り、衆参両院の議長と副議長は8日、皇室典範の改正に向けた「立法府の総意」の取りまとめ案について与野党と協議した。取りまとめ案では女性皇族が結婚後も皇室に残る案（第1案）と旧宮家の男系男子を養子に迎える案（第2案）について「いずれも了とし、法制化を求める」としている。

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終了後、日本保守党が記者会見を開き、第1案について反対の姿勢を明らかにした。

百田尚樹代表はまず「我が党としては、いわゆる第1案は了承できない。第1案というのは女性皇族が降嫁（結婚）されてもその皇族の身分を保持すると。これは今日の取りまとめによると皇室の歴史に整合的であるということですが、これは私たちには全く理解不能ということで、今日もそれを申し上げた」と述べた。

続けて「今回、皇室典範で最も重要なのは皇位継承者を確保するということですが、女性皇族を降嫁された後も皇族として認めるというのは、皇位継承者の確保にはつながらないんですね」と指摘。「今からもう80年近く前に、11宮家がアメリカのGHQによって民間人にされてしまったと。これを形を変えて、養子縁組という形で皇位継承者の数を増やしたい、これが喫緊の問題であり、つまり第2案が非常に重要で、第1案はそれほど重要ではない」と説明した。

「断言します」百田氏が主張する“将来的リスク”

そして「ご結婚後も女性皇族を認めた場合、将来必ずや、私断言します。10年後、20年後に配偶者、あるいはそのお子さんにも皇族の権利を与えよと、こういう意見が必ず出ます。そういうリスクを排除すべきだと思う。非常にこれは恐ろしいことです。例えば女性皇族と結婚された民間人が皇族になる、そしてそのお子さんが皇位継承者になるということは、これ可能性としては、日本に敵意を持つ反日国の外国人が皇族女性と結婚した場合、そのお子さんが皇位継承者になるということは、これは非常にリスクの多い結果になる。そういう可能性を残すというのは、これはやっぱり日本にとっては非常に好ましからぬことだと思いますので、そういう可能性がある限りは私たちは反対したい」と主張した。

さらに「女性の皇族に対して民間人の男性が結婚して、その子供さんが皇位継承者となって、その子供が天皇になるということは、女系天皇ということになりますが、これは言い換えれば皇位簒奪（こういさんだつ、皇位継承資格の無い者が天皇の地位を奪い取ること）が可能なんですね。こういうことはかつての大権力者であった徳川家康も、織田信長も、豊臣秀吉さえも全く考えつかなかったことなんですね。藤原家もそうです。これをやれば完全に自分たちの一族が天皇家の一族になってしまうということが可能なんですね。けれども2000年近くどんな権力者も絶対にやろうとしなかった。それを今日、私たちの世代でやってしまうというのはこれはもう歴史に断罪されることだと思います」と訴えた。

一部の党から、女性天皇、女系天皇を認めないのは日本国憲法の男女平等に反するとの意見が出ていることについては、「日本国憲法というのはたった80年たらずの歴史なんですよ。一方、日本の歴史、皇室の歴史はもう2000年です。しかも日本国憲法は日本国民が作った憲法じゃないんですよ。占領国のアメリカのGHQが無理矢理に押し付けた。この憲法を金科玉条のごとく、これによればと言って、2000年の歴史にある皇室にものを言うというのは、とんでもないことだと思います」と主張。

さらに世論調査で女性天皇を認める声が多いことについても「2000年の伝統を一時的な世論とか、一時の流行の価値観によって変えてしまったりしたら、これもう全然伝統でもなんでもないですよね。そういうことを考えるべきだと思います」と述べた。

北村晴男議員も主張「時限爆弾であるということは間違いない」

続けて北村晴男議員も「第1案を支持している人たちというのは、時限爆弾を設定しようとしていることは間違いないです。どういう意味かというと、将来必ず報道が過熱して、女性皇族としての身分を保持された方が民間人と結婚されて、お子さんができると、『玉のようなお子さんが生まれました。すごい良い人ですよね』という報道を盛んにします。その結果として、『こんな素晴らしいお子さんになぜ皇位継承権がないのか、これはおかしい』という報道に必ずなります。そうすることによって、皇統を断絶させて、新しい女系天皇が生まれれば、その時点で『長い伝統のある日本の皇族と言っているけど、全然伝統なんかなくなっちゃいましたよね。やっぱり皇室を廃止しましょう』という議論も、必ず次の段階として起こす。これはもう既定路線なんですね、彼らにとっては。そういう意味の時限爆弾であるということは間違いない」と主張。

続けて「自民党の一部保守派の方に言わせると、いやいやこれまで妥協に妥協を重ねて、せっかく第2案を左翼野党に飲ませることができたんだから、第1案を抱き合わせでまとめればようやくまとまるんだと。つまり第2案が本筋なんだけど、それを通すために妥協に妥協を重ねた第1案を入れるほかないんだということをおっしゃる自民党の保守派議員がいますけど、これはとんでもない間違いです。今は左翼勢力極めて弱い、メディアも弱い、そういう状況においてそんな時限爆弾をわざわざ入れるのは間違っている」と訴えた。（ABEMA NEWS）