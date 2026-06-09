材料3つ！ゴクゴク飲めるお手製ジンジャエール

旬の新生姜で作る！やさしい甘さの自家製ジンジャエール

暑い日にゴクゴク飲みたくなる「ジンジャエール」ですが、実はお家で作ることもできるんです。新生姜と砂糖、水があれば、簡単にお手製ドリンクが作れます。今回は、旬の新生姜で作る、爽やかな手作りジンジャエールレシピを紹介します。

淡い桃色がかわいい！添加物やスパイスを使わず、新生姜本来の香りと辛みを楽しめる、夏にぴったりの一杯です。



ピンクの色味を出すには、新生姜の赤い部分を使うのがポイント

1.新生姜はよく洗い、皮付きのまま薄切りにします。赤い部分も使うときれいなピンク色に。





2.鍋に新生姜と砂糖を入れ、30分置いて水分を引き出します。





3.水を加えて加熱し、沸騰後は15分ほどコトコト煮ます。





4.こしてレモン汁を加えたら完成です。





実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「お店みたいな味で感動した」「新生姜の香りが爽やかで夏にぴったり」など、手作りとは思えない本格的なおいしさを絶賛する声が届いています。





今回紹介したのは、材料が少なく手軽なのに、本格的な味わいが楽しめる自家製ジンジャエールでした。旬の新生姜を見つけたら、ぜひ作ってみてくださいね。（TEXT：青木千奈）