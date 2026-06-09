元「尼神インター」ナ酒渚（41）が7日放送のBSよしもと「スナックえびちゃん〜癒しのほろ酔い酒場〜」（日曜後10・00）にゲスト出演。人気女優の飲み場所に忠告する場面があった。

マリーマリー・えびちゃんがお酒好きで面倒見のいいチーママとして進行役を務め、忙しい芸能人たちがふらっと立ち寄りってほろ酔いトークを展開する番組。

この日は、秋に配信されたNetflixドラマ「極悪女王」で共演した唐田えりかと渚を迎えた。

渚は「女優さんと飲みに行くことが無いからわからへんけど、唐田さんとかはうす暗い、眠たくなりそうなオシャレバーとかイタリアンとか行ってそうかなと思った」と口にすると、唐田は「私たちはいつも同じ場所だよね！？」とえびちゃんに話を振った。

えびちゃんは「1杯290円の満天酒場です。大衆居酒屋の中でも安いところです」と説明した。唐田も「あそこ超安くて、深夜3〜4時までやってる」と補足した。

さらにえびちゃんは「あとはファミマの前とか、公園とかで（一緒に）飲みます」と明かすと、渚は「やめた方がいいっすよ」と唐田に忠告した上で、「えびちゃんはええねんで、お前と一緒ちゃうから」とツッコミをいれると、スタジオから笑いに包まれた。