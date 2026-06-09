ロア・インターナショナルは、ライフスタイルテックブランド『Momax（モーマックス）』より、ハンズフリーミニファン『1° Go Clip 腰掛けターボファン』を発売した。

【画像あり】腰掛け、バッグ取り付け、卓上など柔軟に使える 使用イメージ

本製品は、小型ボディながら最大40,000RPMの高速タービンモーターを搭載し、最大18.6m/sの風速を実現したミニファンだ。公式オンラインストアにて販売を開始している。

ダブルクリップ構造を採用しており、腰掛けの際はベルトやバッグなどにしっかり固定可能。取り外し可能なクリップにはスタンドが搭載されており、卓上での使用にも対応する。クリップを取り外せばハンディファンとして、付属のネックストラップを使用すればハンズフリーでの利用も可能と、4WAY仕様となっている。

風量調節はロータリースイッチによる無段階調整に対応し、1から100まで細かく設定できる。3,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大8時間の使用が可能で、約3時間でフル充電できる。

あわせて、風量レベルやバッテリー残量をリアルタイムで表示するデジタルディスプレイや、夜間の移動やアウトドアに便利なLEDライトも搭載。LEDライトはSOS点滅モードにも対応している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）