9日15時現在の日経平均株価は前日比1271.87円（1.99％）高の6万5296.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は826、値下がりは673、変わらずは59。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を522.94円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が240.15円、キオクシア <285A>が105.36円、太陽誘電 <6976>が95.71円、村田製 <6981>が89.79円と続く。



マイナス寄与度は58.73円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が38.62円、日東電 <6988>が15.5円、ソニーＧ <6758>が12.07円、中外薬 <4519>が11.87円と続いている。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、保険、証券・商品、その他金融と続く。値下がり上位には石油・石炭、倉庫・運輸、医薬品が並んでいる。



※15時0分13秒時点



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