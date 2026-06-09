藤田ニコル、母親＆娘との“3世代ショット”に反響「3人でほほ笑ましい」「おばあちゃん若い〜」 お宮参りの記念写真で笑顔
タレントの藤田ニコル（28）が8日、「パチゆみ」「ままるん」の名でも親しまれている母親のインスタグラムに登場。第1子となる長女のお宮参りに出かけた日の“3世代ショット”が公開された。
【写真】「3人でほほ笑ましい」「おばあちゃん若い〜」ニコル＆娘＆母親の“3世代ショット”
ニコルは2023年8月、俳優の稲葉友（33）との結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を報告し、5月1日に無事に第1子女児を出産したことを伝えた。
ニコルの母は「初孫のお宮参りに行ってきました。新人おばあちゃんのデビュー戦です。人生初の『おばあちゃん』っていくつになっても特別ね」と記し、着物姿のニコル、祝い着姿の孫との3ショット、孫を抱っこした2ショット写真を投稿。
当日は、そわそわしてか目覚まし時計より早く起きてしまったそう。初めてのことばかりで心配も多かったようだが、無事にお宮参りを終えることができ安堵している様子だった。
なお、ニコルも7日に自身のインスタで「無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました」と報告し、親子2ショットを紹介している。
コメント欄には「ままるんがおばあちゃんに 素敵なお写真」「3人でほほ笑ましい」「おばあちゃん若い〜」「初孫、ホントに可愛いですよね ニコるんも、ままるんも可愛いくて素敵なお宮参り写真…見せていただきありがとうございます」「すくすく健康に大きくなってくださいねぇ おめでとうございます」などと、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「3人でほほ笑ましい」「おばあちゃん若い〜」ニコル＆娘＆母親の“3世代ショット”
ニコルは2023年8月、俳優の稲葉友（33）との結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を報告し、5月1日に無事に第1子女児を出産したことを伝えた。
ニコルの母は「初孫のお宮参りに行ってきました。新人おばあちゃんのデビュー戦です。人生初の『おばあちゃん』っていくつになっても特別ね」と記し、着物姿のニコル、祝い着姿の孫との3ショット、孫を抱っこした2ショット写真を投稿。
なお、ニコルも7日に自身のインスタで「無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました」と報告し、親子2ショットを紹介している。
コメント欄には「ままるんがおばあちゃんに 素敵なお写真」「3人でほほ笑ましい」「おばあちゃん若い〜」「初孫、ホントに可愛いですよね ニコるんも、ままるんも可愛いくて素敵なお宮参り写真…見せていただきありがとうございます」「すくすく健康に大きくなってくださいねぇ おめでとうございます」などと、さまざまな声が寄せられている。