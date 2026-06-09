全米女子OP参戦の選手たちがドジャース戦を現地観戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の試合を観戦する日本の女子プロゴルファーが相次いでいる。7日（日本時間8日）までカリフォルニア州のリビエラCCで行われた全米女子オープンに参戦した選手がこぞって訪問。SNSで報告し、話題を呼んでいる。

5月31日（同6月1日）の試合を現地で観戦したのは、今回が全米女子OP初参戦となった21歳の菅楓華だ。日本時間の8日に自身のインスタグラムを更新し、「幸せな時間でした 青好きにはたまりません！！」と興奮気味に報告した。大谷のネームと背番号17が入った青いサードユニホームを羽織り、キャップを被ったガチの応援スタイルを披露。コメント欄には「ユニフォーム姿の楓ちゃん可愛すぎ」「似合ってます！」といった絶賛の声が相次いだ。

また、国内ツアー通算12勝の小祝さくらもインスタグラムで観戦報告。同じく米ツアー参戦中の竹田麗央、さらにドジャースのユニホームとキャップを着用した上田桃子とともにドジャースタジアムを訪れた様子を公開した。3人は満面の笑みで、指を使って「LA」の文字を作るポーズを決め、仲良く写真に収まっている。小祝は自身の投稿で、全米女子OPについて「課題が沢山見つかった1週間でした！」と振り返った。

他にも高橋彩華や桑木志帆ら女子ゴルファーがSNSで観戦を報告しており、現地ロサンゼルスでの大谷の絶大な存在感がうかがえる出来事となった。



（THE ANSWER編集部）