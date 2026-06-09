日本が主導する国際的枠組み「パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合（ＣＥＡＰＡＤ（シーパッド））」が、７月に閣僚級会合を開催する方向となった。

今月１０日に各国実務者のオンライン会合を開き、フィリピンでの開催を決定する。パレスチナ支援の重要性を国際社会に訴え、具体的な支援策を打ち出す方針だ。

シーパッドは日本が中心となって創設した枠組みで、イスラエルとパレスチナが共存する「２国家解決」による和平実現を目指している。昨年７月にはマレーシアで７年ぶりの閣僚級会合が開かれ、当時の岩屋外相が出席。パレスチナ自治区ガザへの人道援助拡大などを呼びかける共同議長声明を発出した。

５回目となる今回の閣僚級会合は、７月の東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連外相会議に合わせて開催され、茂木外相が出席する見込みだ。３月に東京で開かれた実務者会合を踏まえ、ガザの復興やヨルダン川西岸地区の支援に向けた具体的なプロジェクトを発表する方向で調整している。日本が得意とするがれき処理や人材育成に関する取り組みも盛り込まれる見通しだ。

シーパッドは今後、欧州を中心としたパレスチナ支援のための協議体とも連携を図っていく考えで、支援の輪の拡大を目指す。外務省幹部は「イラン情勢が悪化する中でも、パレスチナ支援の重要性は変わらない。国際世論を喚起する舞台としたい」と話している。

◆ＣＥＡＰＡＤ（シーパッド）＝２０１３年に創設された。日本、パレスチナのほか、インドネシアやマレーシアといった東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）加盟国を中心に、オブザーバーを含めて１３か国・地域が参加する。閣僚級会合は昨年７月までに４回開催されており、日本からは毎回、外相が出席している。