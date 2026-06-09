日本人学校など在外教育施設のない地域で暮らす日本人の小学生らに学びの機会を提供しようと、公益財団法人「海外子女教育振興財団」（東京）が、日本人学校などの協力を得て、オンラインで国語などを教える事業を９月に始める。

海外に拠点を持つ日本企業が支援し、文部科学省のカリキュラムに沿った授業を受けられるようにする。

文科省などによると、全日制の日本人学校は４８の国・地域に９０校（今年４月現在）あり、休日や放課後に一部の科目を教える「補習校」は５２の国・地域に２４２校（２０２４年７月現在）が整備されている。

一方、日本企業が進出している国・地域は約１７０あり、財団の推計では、在外教育施設がない「空白地域」で暮らす日本人の子どもは４万〜６万人に上る。大半がインターナショナルスクールや現地校に通っており、帰国後、学習の遅れが目立つケースもあるという。

新たな事業では、こうした子どもたちを対象に、各地の日本人学校の教員らが国語や算数などを教える。「ＧＯＡＬ」と名付けたオンラインの学習支援システムを構築し、通常の授業と同様、同時進行でやり取りできるようにする。初年度は米国内の２〜３校の教員が授業を担当。時差のない北南米の小学生らを対象に、平日の放課後や土曜に指導する。

財団は６月中にホームページで募集要項を公表する。今後、対象を中高生にも広げ、他地域の日本人学校にも協力を呼びかける考えだ。休校中のイラン・テヘラン日本人学校のように、紛争などで授業が続けられなくなった学校の児童生徒に受講してもらうことも検討している。

財団は、三菱商事やみずほフィナンシャルグループなど約８４０の企業・団体・学校が会員となり、渡航前の語学指導など海外で学ぶ子どもたちを支援している。今回の事業は会員企業の賛同を得ており、企業が拠出する会費が充てられる。企業側には、子育て世代が海外赴任しやすい環境を整える狙いがある。

財団の綿引宏行理事長は「どこにいても等しく教育を受けられる環境の整備は重要だ。教える児童・生徒が増えることで、長い目で見れば、教える側の日本人学校の質向上にもつながる」と話している。

◆在外教育施設＝海外の全日制の日本人学校と、土曜や放課後に指導する補習校などの総称。日本人学校と一部の補習校には文部科学省が教員を派遣している。文科相の認定施設の卒業生は国内の高校や大学の入学資格を得られる。