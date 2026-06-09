国際卓球連盟(ITTF)が9日、女子シングルの最新の世界ランクを更新し、大藤沙月選手が11位から一つ順位を上げ10位へランクインしました。

7日まで行われた、卓球の「WTTコンテンダー スコピエ」で準決勝ではカットマンの佐藤瞳選手に3-1、決勝で橋本帆乃香選手に4-0の完勝となりました。「WTTスターコンテンダーチェンナイ2026」「WTTコンテンダー 太原 2026」「WTTコンテンダーラゴス 2026」に続いて、今季4度目の栄冠を手にしました。この成績が反映され、大藤選手は世界ランクトップ10入りへ返り咲きを果たしました。過去最高は2025年7月に記録した7位となっています。

また大藤選手は今大会で女子ダブルスでも、横井咲桜選手とペアを組み優勝し2冠を手にしています。

【女子シングルス】

▽トップ10

1位 孫穎莎(中国)

2位 王曼碰(中国)

3位 張本美和

4位 朱雨玲(マカオ)

5位 陳幸同(中国)

6位 陳熠(中国)

7位 蒯曼(中国)

8位 王芸迪(中国)

9位 ウィンター(ドイツ)

10位 大藤沙月↑1

▽TOP100までの日本人選手12位 早田ひな13位 橋本帆乃香15位 長粼美柚16位 伊藤美誠21位 佐藤瞳 ↑126位 木原美悠28位 横井咲桜 ↑337位 平野美宇39位 赤江夏星 ↑352位 芝田沙季 ↑171位 笹尾明日香↑1477位 兼吉優花↓178位 竹谷美涼↓198位 青木咲智↑1