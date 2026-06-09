【卓球】大藤沙月 世界ランクトップ10入りに返り咲き 直近のWTTコンテンダースコピエでは2冠
国際卓球連盟(ITTF)が9日、女子シングルの最新の世界ランクを更新し、大藤沙月選手が11位から一つ順位を上げ10位へランクインしました。
7日まで行われた、卓球の「WTTコンテンダー スコピエ」で準決勝ではカットマンの佐藤瞳選手に3-1、決勝で橋本帆乃香選手に4-0の完勝となりました。「WTTスターコンテンダーチェンナイ2026」「WTTコンテンダー 太原 2026」「WTTコンテンダーラゴス 2026」に続いて、今季4度目の栄冠を手にしました。この成績が反映され、大藤選手は世界ランクトップ10入りへ返り咲きを果たしました。過去最高は2025年7月に記録した7位となっています。
また大藤選手は今大会で女子ダブルスでも、横井咲桜選手とペアを組み優勝し2冠を手にしています。
【女子シングルス】
▽トップ10
1位 孫穎莎(中国)
2位 王曼碰(中国)
3位 張本美和
4位 朱雨玲(マカオ)
5位 陳幸同(中国)
6位 陳熠(中国)
7位 蒯曼(中国)
8位 王芸迪(中国)
9位 ウィンター(ドイツ)
10位 大藤沙月↑1
12位 早田ひな
13位 橋本帆乃香
15位 長粼美柚
16位 伊藤美誠
21位 佐藤瞳 ↑1
26位 木原美悠
28位 横井咲桜 ↑3
37位 平野美宇
39位 赤江夏星 ↑3
52位 芝田沙季 ↑1
71位 笹尾明日香↑14
77位 兼吉優花↓1
78位 竹谷美涼↓1
98位 青木咲智↑1