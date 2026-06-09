プロ野球・巨人のルーキー、小濱佑斗選手と皆川岳飛選手が互いの印象を語ったほか、“憧れ”にあげる坂本勇人選手への思いを明かしました。

小濱選手は沖縄電力から25年ドラフト5位で入団した24歳内野手。皆川選手は中央大から25年ドラフト4位で入団した23歳外野手です。ともに4月に1軍初昇格を果たしプロ初安打をマーク。現在は2軍で研さんを積んでいます。

小濱選手は皆川選手の印象について「寡黙な感じというか、プライベートはまだ一緒に出かけていないのでそこまで分からない」としながらも、「グラウンドにいる岳飛は自分のやるべきことを明確に持って淡々とこなしている」と、野球へ取り組む姿勢に言及。一方の皆川選手は小濱選手を「社会人出身なのでやっぱり大人。チャンスで1本打つし勝負強いバッター」と、学年では2つ上の先輩について話します。

ドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手については「同級生なんですけど、マウンドであまり表情を出さないが私生活でもそんな感じ」(小濱)、「普段からあの静かさ。でもその中でも優しさがにじみ出ている。いろいろな部分で尊敬する先輩」(皆川)とそれぞれコメント。小濱選手は「(竹丸投手の)『面白い話ないですか？』と聞かれるが、話題性が無い感じです(笑)」と付け足しました。

そんな2人の憧れは坂本勇人選手。小濱選手は「キャンプを1軍でやらせてもらって、僕ら若手と一緒の時間帯で朝1番早く来てストレッチやトレーニングをしていた。技術練習が終わった後もトレーニングをしていて、『ここまで実績を残していてもここまでやるんだ！』と。野球に対する熱量は1番すごいなと思いました」とその理由を語ります。

皆川選手も「テレビで見ていた存在だったので、一緒のチームになって一緒の生活や練習を送っていく中で、ルーキーにも気さくに話しかけてくれたりコミュニケーションを取ってくれる方。結果をあれだけ出しているのは地道な積み重ねがあると感じた」とコメントしました。

(6月8日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)