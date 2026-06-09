2児の母・木下優樹菜、たくあん巻き×ヤンニョムチキンのシンプル弁当公開「親近感湧く」「相性抜群で美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/09】元タレントの木下優樹菜が6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。弁当を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「親近感湧く」たくあん巻き×ヤンニョムチキンの弁当
木下は、楕円形の弁当箱が並んだ写真を投稿。鮮やかな黄色が目を引くたくあん巻きと、照りが食欲をそそるヤンニョムチキンが丁寧に盛り付けられたシンプルな弁当を披露している。
この投稿に、ファンからは「親近感湧く」「お昼が楽しみになりそう」「相性抜群で美味しそう」「センスが光ってる」「彩りも良くて真似したくなる」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】芸人の30代元妻「親近感湧く」たくあん巻き×ヤンニョムチキンの弁当
◆木下優樹菜、シンプル弁当披露
木下は、楕円形の弁当箱が並んだ写真を投稿。鮮やかな黄色が目を引くたくあん巻きと、照りが食欲をそそるヤンニョムチキンが丁寧に盛り付けられたシンプルな弁当を披露している。
◆木下優樹菜の投稿に「親近感湧く」の声
この投稿に、ファンからは「親近感湧く」「お昼が楽しみになりそう」「相性抜群で美味しそう」「センスが光ってる」「彩りも良くて真似したくなる」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】