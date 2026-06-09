お散歩中、近くを大きなトラックが通った子犬くん。すると、思わず守ってあげたくなる"人間のような行動"に！？そのあまりの可愛さに、SNSでは「可愛すぎます！」「まだまだ赤ちゃんですねぇ♡」などの声が寄せられ、記事執筆時点で361万回以上も再生されています。

【動画：外で『大きなトラックが通った』結果→散歩中の子犬が怖がってしまい…思わず守りたくなる『行動と表情』】

目の前を大きなトラックが通ると…

TikTokアカウント「チワックスの諭吉くん （@wanwan_yukichi）」さまは、チワワとダックスフンドのミックス犬「諭吉」くんの日常が大人気のアカウントです。

そんな諭吉くん、子犬の頃はお散歩中に目の前を大きなトラックが通ると……

なんと、立ち上がって飼い主さんの腕を抱き抱えるようにしてしがみつき、「怖いよ～」と小刻みに震えていたのだとか！

その後も大きなトラックに怯えてしまい、自分の足で歩けなくなってしまった諭吉くん。

その姿は、まさに人間の子どものよう！まるで「抱っこして」と言いたげな瞳で飼い主さんを見上げる姿も、何かに怯えて駄々をこねる2～3歳児のようで、とっても可愛らしい♡

最後は抱っこしてもらい、安心してお散歩を楽しめた諭吉くんなのでした！

感情豊かで可愛らしい諭吉くんの暮らし

トラックを怖がり、飼い主さんの腕にしがみつく可愛すぎる諭吉くんの姿は、TikTokでも大バズり！

記事執筆時点で361万回も再生され、「ほんとかわいいすぎ♡♡♡」「母性本能くすぐられっぱなし～」「抱っこしてあげてぇぇえ！」「えんぐいほどかんわええ。」などの声が寄せられました！

そんな諭吉くん。普段から飼い主さんのことが大好きで、6年経った現在も甘えん坊さん♡

そんな可愛くて癒される諭吉くん（と猫の「大吉くん」）のゆるふわライフは、TikTokアカウント「チワックスの諭吉くん （@wanwan_yukichi）」さまで紹介されています。

諭吉くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@wanwan_yukichi」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。