◆大阪府知事杯・大阪市長杯争奪 第３９回大阪みなづき大会（５月３１日・履正社茨木グラウンドほか） ▽小学生の部・準決勝 大阪柴島ボーイズ１２―４滋賀大津ボーイズ

「大阪府知事杯・大阪市長杯争奪 第３９回大阪みなづき大会」は５月３１日に、中学生の部で決勝が行われた。ホストチーム同士の決勝を大阪柴島ボーイズ（大阪北支部）が制し、大会初優勝。池田ボーイズ（同）は惜しくも準優勝だった。小学生の部は大阪柴島ボーイズ、岸和田阪和ボーイズ（大阪南支部）が決勝へ進んだ。また「第３３回生石ボーイズ大会」は、関西勢から芦屋ボーイズ（兵庫県東支部）が準優勝と健闘した。

大逆転でＶ３に王手をかけた。大阪柴島は初回に２点先行も、５回に逆転を許した。後がない最終回。足立蒼、宮下、吉原主将の３連打で無死満塁とした。４番・西野が一塁強襲の打球で１点返すと、森井が左前へ同点打。相手の送球ミス間に勝ち越しの走者が生還した。森井は「１点ずつ追いつこうと。気持ち良かった」と笑った。

まだ止まらない。再び無死満塁として７番・赤木が「つなぐことを意識した」と２点二塁打。９番・松田、さらに主砲にも２点二塁打が出て、打者１４人で１０点を奪った。

先発＆救援で計３回１失点と好投した森井は「優勝は絶対したい」と気合十分。３安打で打線もけん引した主将は「３連覇がかかってる。狙いにいって、絶対勝つって気持ちで頑張りたい」とホスト優勝を誓った。