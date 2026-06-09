米大リーグ（ＭＬＢ）公式サイトは８日（日本時間９日）、各球団の番記者が選出した今季のトレード期限へ向けた各チームのトレード候補選手を紹介した。

今季のトレード期限は８月３日（同４日）。メジャーでは期限が迫ると、多くのトレードが行われる。ポストシーズン進出やワールドシリーズ制覇を狙える位置にあるチームは、より戦力を強固にするために、若手の有望株や余剰戦力を対価にして、即戦力の選手を獲得し、トレード市場の「買い手」となり、今季のポストシーズン進出が厳しくなったチームは、残りの保有期間の短い選手などを放出し、翌年以降を見据えて若手有望株を獲得する「売り手」となる。

各チームに取ってみれば、トレード市場で「売り手」になるか「買い手」になるかは今後の１か月で見極めることになる。状況が大きく変わる可能性があるが、同サイトのトレード候補選手にはパドレスの松井裕樹投手（３０）、レッドソックスの剛速球左腕・チャプマン、マーリンズの２２年サイ・ヤング賞右腕・アルカンタラなどが名を連ねた。

松井は今季、ここまで１２登板で防御率１・４５。故障で出遅れたが、まずまずの結果を残している。だが、パドレスはリリーフ陣が充実しており、勝ちパターン入りはできていない。５年総額２８００万ドル（約４０億円＝契約時のレート）の契約は２８年まで残っているが、同サイトでは「もしトレードしても、ブルペンの厚みは維持できるだろう。（ドレードで）見返りの期待できる魅力的な選手かもしれない」と分析した。

通算３８０セーブで今季は防御率０・４６のチャプマン（レッドソックス）は、今季が１年契約。チームが地区最下位に沈んでおり、放出の可能性は十分にある。アルカンタラ（マーリンズ）も今季が５年契約の最終年。ほかにも２２〜２４年に３年連続首位打者のアラエス（ジャイアンツ）、３、４月度の月間ＭＶＰに輝いたソリアーノ（エンゼルス）らも名を連ねた。

一方で２４年から２年連続サイ・ヤング賞を受賞し、トレード移籍のうわさが絶えないスクバル（タイガース）は「今トレード期限へ最大のビッグネーム」と紹介しながらも、タイガースの１人には入らなかった。