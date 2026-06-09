◆大阪府知事杯・大阪市長杯争奪 第３９回大阪みなづき大会（５月３１日・履正社茨木グラウンド） ▽中学生の部・決勝 大阪柴島ボーイズ８―３池田ボーイズ

「大阪府知事杯・大阪市長杯争奪 第３９回大阪みなづき大会」は５月３１日に、中学生の部で決勝が行われた。ホストチーム同士の決勝を大阪柴島ボーイズ（大阪北支部）が制し、大会初優勝。池田ボーイズ（同）は惜しくも準優勝だった。小学生の部は大阪柴島ボーイズ、岸和田阪和ボーイズ（大阪南支部）が決勝へ進んだ。また「第３３回生石ボーイズ大会」は、関西勢から芦屋ボーイズ（兵庫県東支部）が準優勝と健闘した。

９年ぶりのホスト同士の最終決戦を制した。終盤に猛攻を見せた大阪柴島が逆転Ｖ。大会初制覇を飾ったが、福田主将は「ミスが多くて反省が多い試合だった。このままじゃ選手権大会に行けない。繰り返し練習する」と笑顔を見せなかった。

序盤に２点先行された。３回に２番・大野が「低い打球で間を抜くことができた」と適時打。反撃ののろしを上げた。６回には２死二、三塁で主将が逆転の２点打。勢いづいた打線は７回にも１番・西川から５連打するなど７安打を集めて５点を加え、大勢を決した。

打線の反攻を呼んだのが、背番号１のエース。４回から救援登板した船本が、６回まで２度の３者連続を含む７奪三振など打者９人を完全投球して士気を上げた。６点リードの最終回に１点失ったが、最後は三振斬り。スライダー、カーブ、チェンジアップを操る右腕は「全ての球の精度がよかった。これからも勝ち続けたい」と言い切った。