Insta360 Japanは、ブランド初のジンバル一体型カメラ「Insta360 Luna Ultra」の先行体験＆購入イベントを、6月13日～14日に東京・渋谷にあるMIYASHITA PARKにて開催する。参加は無料。

会場はMIYASHITA PARK 3Fの「En STUDIO」で、開催時間は13日が15時～19時、14日が11時～19時。13日15時～に来場した人には特典を用意しているとのこと。

イベントでは、正式発表前のLuna Ultraを実際に体験できるほか、数量限定で先行販売を実施。抽選でLuna Ultraが当たる抽選会も行なわれる。なお、先行販売は予約式で、イベントで購入した人には発売後に優先配送される。

Luna Ultraは、Insta360初となるジンバル一体型のカメラで、同社SNSで情報が先行公開されている。正式発表日や発売日などは明かされていない。