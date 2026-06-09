Insta360初のジンバルカメラ「Luna Ultra」先行体験＆購入イベント。渋谷で今週末
Insta360 Japanは、ブランド初のジンバル一体型カメラ「Insta360 Luna Ultra」の先行体験＆購入イベントを、6月13日～14日に東京・渋谷にあるMIYASHITA PARKにて開催する。参加は無料。
会場はMIYASHITA PARK 3Fの「En STUDIO」で、開催時間は13日が15時～19時、14日が11時～19時。13日15時～に来場した人には特典を用意しているとのこと。
イベントでは、正式発表前のLuna Ultraを実際に体験できるほか、数量限定で先行販売を実施。抽選でLuna Ultraが当たる抽選会も行なわれる。なお、先行販売は予約式で、イベントで購入した人には発売後に優先配送される。
Luna Ultraは、Insta360初となるジンバル一体型のカメラで、同社SNSで情報が先行公開されている。正式発表日や発売日などは明かされていない。
待望の新製品！- Insta360 Japan (@Insta360Japan) June 8, 2026
Insta360 Luna Ultraを先行体験&購入できるイベントを渋谷で開催🔥
皆さんお待ちかね...!?
Insta360初となるジンバルカメラLuna Ultraを、日本初となる先行お披露目会を6月13日(土)-14日(日)渋谷宮下パークで開催します👀✨… pic.twitter.com/zR80I91cMD