『サンクチュアリ』一ノ瀬ワタル、驚がくの肉体改造方法「人間と付き合っている気がしない」
俳優の一ノ瀬ワタルが、きょう9日放送のカンテレ『やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です』（毎週火曜 後8：00 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】 コーナー「私の一番聞いてくれ〜！」で自分の一番をフリップに記載した一ノ瀬ワタル
海原やすよ ともこ＆友近の最強タッグMCと多彩なゲストが、世間の人々がやりがちな「勝手な決めつけ」をテーマに、自由にしゃべりまくるトークバラエティー番組。バラエティー番組でおなじみのタレント・磯山さやか、『R-1グランプリ2026』王者の今井らいぱち。そしてNetflixドラマ『サンクチュアリ -聖域-』で大ブレイクし、28日公開の映画『四月の余白』で劇場映画初主演を務める一ノ瀬ワタルをゲストに迎える。
ゲストが超個人的な“キメツケ”をぶっちゃける人気コーナー「オレのキメツケ！聞いてくれ」では、一ノ瀬が「女子の“かわいい”は受け止め方が難しい！」というキメツケを持ち込み。ともこから開口一番に「モテるでしょ？」と聞かれると、女性から「かわいい」と言われボディータッチされることはあるものの、扱いはまるで“ゆるキャラ”とのこと。「“かわいい”の先は、恋愛に発展するのか？」と疑問を投げかける一ノ瀬に対し、スタジオメンバー全員が真剣アドバイスを送る。
「関西の華麗なるカレーはコレ！」では、カレー激戦区といわれる関西の絶品カレーが大集合。大阪・豊中の欧風カレー店「いずみカリー」の看板メニューで、インパクト抜群の「ピラミッドカリー」、京都の人気ラーメン店「すがり」が手掛ける「カレーつけ麺」、桶（おけ）で提供されるカレーとしてSNSで話題の「和風スパイスカレー」などが紹介され、スタジオでは「京の肉赤ワイン煮込みスープカレー」と「燻製（くんせい）豚のカレー」を試食する。一ノ瀬は役作りの肉体改造でカレーを食べることが多いというが、その摂取方法にスタジオメンバーは驚がく。さらに、増量したい時には、大量の野菜を入れたスーパーのレジ袋を腰にぶら下げて、全て食べきったら好きなものを食べてもいいというルールを課していたと言い、当時の彼女には「人間と付き合っている気がしない」と言われたそう。
新企画の「グルメも遊びもお土産も！１万円ぽっきり旅が魅力的すぎる！〜広島 宮島編〜」では、祇園が、旅の資金１万円で、広島県宮島を思いっきり楽しむプランを紹介。ワンコインで宮島グルメを食べ歩き、山からの絶景や新緑ハイキングを楽しみ、御砂焼（おすなやき）の絵付け体験など充実の旅を満喫する。
【番組カット】 コーナー「私の一番聞いてくれ〜！」で自分の一番をフリップに記載した一ノ瀬ワタル
海原やすよ ともこ＆友近の最強タッグMCと多彩なゲストが、世間の人々がやりがちな「勝手な決めつけ」をテーマに、自由にしゃべりまくるトークバラエティー番組。バラエティー番組でおなじみのタレント・磯山さやか、『R-1グランプリ2026』王者の今井らいぱち。そしてNetflixドラマ『サンクチュアリ -聖域-』で大ブレイクし、28日公開の映画『四月の余白』で劇場映画初主演を務める一ノ瀬ワタルをゲストに迎える。
「関西の華麗なるカレーはコレ！」では、カレー激戦区といわれる関西の絶品カレーが大集合。大阪・豊中の欧風カレー店「いずみカリー」の看板メニューで、インパクト抜群の「ピラミッドカリー」、京都の人気ラーメン店「すがり」が手掛ける「カレーつけ麺」、桶（おけ）で提供されるカレーとしてSNSで話題の「和風スパイスカレー」などが紹介され、スタジオでは「京の肉赤ワイン煮込みスープカレー」と「燻製（くんせい）豚のカレー」を試食する。一ノ瀬は役作りの肉体改造でカレーを食べることが多いというが、その摂取方法にスタジオメンバーは驚がく。さらに、増量したい時には、大量の野菜を入れたスーパーのレジ袋を腰にぶら下げて、全て食べきったら好きなものを食べてもいいというルールを課していたと言い、当時の彼女には「人間と付き合っている気がしない」と言われたそう。
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