女優の唐田えりか（28）が7日放送のBSよしもと「スナックえびちゃん〜癒しのほろ酔い酒場〜」（日曜後10・00）に出演。夜中の公園で数時間にわたって飲み明かしたM-1ファイナリストを実名告白した。

マリーマリー・えびちゃんがお酒好きで面倒見のいいチーママとして進行役を務め、忙しい芸能人たちがふらっと立ち寄りってほろ酔いトークを展開する番組。

唐田とは、24年秋に配信されたNetflixドラマ「極悪女王」で共演。一次、二次オーディションから一緒のメンバーだった。2人ともオーディションに合格して、プロレス練習の際に再会すると、唐田から「仲良くなりたい！」と声をかけて親交を深めた。

えびちゃんは「マインドも似てて、マジで私はうれしかった」と明かした。

撮影期間は、撮影関係なくほぼ毎日一緒にいたため、えびちゃんの紹介で芸人の友だちも増えたという。

唐田は「芸人さんって面白いし、みんないい人」と笑顔を見せた。えびちゃんは「芸人へのリスペクトがあるから会わせやすいかもね」と返答しながらも、「そのせいでエバース町田さんと公園で3時間も飲まされる羽目になるからね」と衝撃エピソードを告白。

唐田も「あれね！集まったのも夜中で…朝までだったよね」と回想した。