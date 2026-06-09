【トレーニングマッチ】日本女子代表 vs 南アフリカ女子代表（6月9日／J-GREEN堺）

【映像】なでしこジャパンvs南アフリカ（生中継）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は6月9日、国際Aマッチ扱いのトレーニングマッチで南アフリカ女子代表と対戦。15時30分のキックオフを前にスタメンが発表された。

ニルス・ニールセン前監督の下でコーチを務め、4月のアメリカ遠征で監督代行を務めた狩野倫久氏が正式監督に就任し、新コーチの内田篤人氏（元日本代表DF）、近賀ゆかり氏（元なでしこジャパンDF）、佐野智之氏（前ガンバ大阪アカデミーリードGKコーチ）なども合流した新体制で、南アフリカと2連戦するなでしこジャパン。6月6日の第1戦は、MF谷川萌々子をゼロトップで起用する新基軸も当たり、5−0の快勝を収めた。

大阪のJ-GREEN堺で開催される第2戦は、第1戦からスタメン10人を変更。ベテランの熊谷紗希をはじめ、3日前は出番がなかった遠藤優と守屋都弥、6月6日に代表デビューした竹重杏歌理と伊東珠梨などが先発に名を連ね、ゲームキャプテンはGK平尾知佳が務める。攻撃陣は清家貴子、籾木結花、千葉玲海菜が2列目、松窪真心が最前線に入る形が予想されるが、第1戦と同じくゼロトップ気味に複数の選手が流動的に動くオフェンスになりそうだ。

谷川、長谷川唯、長野風花、藤野あおば、清水梨紗、宮澤ひなた、古賀塔子などの主力はベンチスタートだが、今回の交代枠は8人（回数は3回）だけに、後半の投入が期待される。

なお、第1戦で途中出場したFW田中美南（ユタ・ロイヤルズ）は前日に、怪我のためチーム離脱が発表されている。

【スタメン】

▼GK

12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）

▼DF

4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）

5 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

21 竹重杏歌理（フェイエノールト／オランダ）

22 遠藤優（ウェストハム／イングランド）

▼MF

8 清家貴子（ブライトン／イングランド）

16 伊東珠梨（ノジマステラ神奈川相模原）

17 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）

18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）

20 籾木結花（エヴァートン／イングランド）

▼FW

9 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

【ベンチスタート】

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）

3 南萌華（ブライトン／イングランド）

6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

10 長野風花（リヴァプール／イングランド）

13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

19 谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

（ABEMA／なでしこジャパン）

