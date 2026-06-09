競泳のパンパシフィック選手権（８月、米アーバイン）に向けた日本代表の練習が９日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われ、報道陣に公開された。女子の池江璃花子（横浜ゴム）は７日まで行われた日本選手権で５０メートルバタフライ６連覇。だが、１００メートルバタフライは２位、自由形２種目は決勝進出を逃し、５０メートルは９位、１００メートルは１１位に終わった。「忘れるようにしていた。思い出したくなかった」と閉幕から２日たったこの日も悔しさをにじませた。

３月に今夏の国際大会代表権を獲得。だが今月の日本選手権では納得のいかない泳ぎが続き、最終日に行われた５０メートル自由形後に「みっともない、情けない、しょうもない泳ぎをした」と自身の泳ぎに憤りをあらわにしていた。８日から始まった今回の合宿は「恥ずかしい気持ちで入った。代表選手として、今までの自分に対して恥ずかしさみたいなものがあった」と明かした。

今年３月に行われた日本選手権には、池江を含め５月にシドニー・オープン（オーストラリア）に出場した選手もいる。８月にパンパシ、９月に愛知・名古屋アジア大会を控える中で、多くの選手が今回の日本選手権では成績を残せなかった。「それなりに代表選手として泳がないといけない。でも、その通りに体は動かない」と中間期に大会が行われる難しさを改めて語った。「３月に（日本選手権が）終わって、その１週間後とかにまたやる方が気持ちは切れない。そこは今後の大人の方たち（日本水連）の課題かな」と意見を投げかけた。

自身は５月に右肩を負傷。ウェートトレーニングは１か月ほどできていないが、今回の合宿終了後に再開予定だと話した。コンディションは順調に回復し、７月の米国合宿を挟んで、パンパシに出場する。屋外プールで行われるが、オーストラリアを拠点としていた際は何度も泳いでおり、「慣れてはいる」と自信を見せた。１８年に行われた前回大会は１００メートルバタフライで金メダルを獲得するなど、４つのメダルを手にした。今大会は「結果が出るときはレースを楽しんでいるとき。周りの雰囲気も感じながらやっているレースの方が結果がいいので、そういう精神状態で迎えられるのがベスト」と海外ならではの雰囲気を味わいながら、再び金メダルを目指す。（富張 萌黄）