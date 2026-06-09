昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花（２３）が、最新ショットを披露した。

９日までにインスタグラムを更新し、「ＪＡＮＵ東京さんで、マネージャーさんに早めのお誕生日お祝いをしていただきました とっても素晴らしい場所で、ケーキが可愛くてすごく美味しかったです」と書き始め、ベージュのニット姿で、ケーキを前に笑顔の写真をアップした紀平。「次回はＪＡＮＵ東京さんで宿泊出来るよう、これから頑張っていきたいと思います」とつづり、投稿を締めた。

この投稿にフォロワーからは「梨花ちゃんにぴったりの素敵なお店だね」「とっても可愛い梨花ちゃん」「大人になって美しさが増しましたね」「髪が綺麗で美人！」「上品な美しさ！！」などのコメントが寄せられている。

紀平は２０２０年１１月に嘱託社員としてトヨタ自動車に入社し、所属先も「Ｎ高東京」から「トヨタ自動車」に変更していた。競技では昨年９月にＳＮＳで「この度、西山真瑚さんとアイスダンスカップルを結成することになりました」とアイスダンス挑戦を報告。同１２月の全日本選手権は４位となり、ミラノ・コルティナ五輪を逃したが「２０３０年のオリンピックを目指して精一杯努力して参ります」と次の五輪を目標に掲げている。最近では、たびたびＳＮＳにプライベート姿を載せ、大人な雰囲気にイメージが変わった様子が話題となっている。