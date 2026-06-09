3児の母・小倉優子、三男とのディズニー・長男のバッティング姿公開「親子コーデ素敵」「打ち姿がイケメン」の声
【モデルプレス＝2026/06/09】タレントの小倉優子が6月9日、自身のInstagramを更新。三男との東京ディズニーシーショットを訪れた際の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】42歳3児のママタレ「打ち姿がイケメン」長男のバッティング姿
小倉は「最近のプライベートの出来事です」「幼稚園が休園だった三男とディズニーシーへ行ってきました！pecoちゃんがプロデュースするお洋服『Tostalgic Clothing』を着て、三男とお揃いに」と報告して、三男との2ショットを投稿。ぬいぐるみを手に持って、顔をスタンプで隠した三男と、ミッキーの形をしたサングラス姿の小倉がお揃いのトップスで顔を寄せ合っている仲睦まじい親子の姿を公開している。
また「長男とバッティングセンターに行きました！」「長男が14歳になりました！あっという間に14歳」と続けて、長男がバッティングセンターでバットを持って構えている後ろ姿や、スタンプで顔を隠した長男が誕生日ケーキを持つ姿も披露した。
この投稿には「親子コーデ素敵」「楽しそうな雰囲気が伝わる」「仲良し親子でほっこり」「三男くんとの時間が尊い」「素敵なお母さん」「家族愛に癒やされる」「打ち姿がイケメン」などの反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】42歳3児のママタレ「打ち姿がイケメン」長男のバッティング姿
◆小倉優子、三男とディズニーシー満喫
小倉は「最近のプライベートの出来事です」「幼稚園が休園だった三男とディズニーシーへ行ってきました！pecoちゃんがプロデュースするお洋服『Tostalgic Clothing』を着て、三男とお揃いに」と報告して、三男との2ショットを投稿。ぬいぐるみを手に持って、顔をスタンプで隠した三男と、ミッキーの形をしたサングラス姿の小倉がお揃いのトップスで顔を寄せ合っている仲睦まじい親子の姿を公開している。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿には「親子コーデ素敵」「楽しそうな雰囲気が伝わる」「仲良し親子でほっこり」「三男くんとの時間が尊い」「素敵なお母さん」「家族愛に癒やされる」「打ち姿がイケメン」などの反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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