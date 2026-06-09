元モー娘。飯田圭織、旬食材を使った2人分の弁当が話題「お肉の存在感すごい」「ボリューム満点で満足度高そう」
【モデルプレス＝2026/06/09】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちへの手作り弁当を公開した。
【写真】44歳元モー娘。「お肉の存在感すごい」旬のとうもろこしを使った2人分の弁当
飯田は「火曜日のお弁当は とうもろこしの炊き込みご飯 鶏もも肉の塩焼き」と紹介し、2人分のお弁当を投稿。旬のとうもろこしを炊き込んだご飯とこんがりと焼き色がついた鶏肉の塩焼きの他、黒ごまをトッピングしたゆで卵やひじきと豆の煮物、ブロッコリーなどを丁寧に盛り付けたボリューム感のあるお弁当を披露している。弁当箱の横には、カットしたスイカと個包装のチーズも並べられている。
また「関東も梅雨入りしましたね」と天候について記し、「お出かけの先には雨具を忘れない様にしないと！」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「季節感が楽しめる」「ボリューム満点で満足度高そう」「さらに彩り豊かになる」「愛情たっぷりで素敵」「お肉の存在感すごい」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】44歳元モー娘。「お肉の存在感すごい」旬のとうもろこしを使った2人分の弁当
◆飯田圭織、子どもたちへの手作り弁当披露
飯田は「火曜日のお弁当は とうもろこしの炊き込みご飯 鶏もも肉の塩焼き」と紹介し、2人分のお弁当を投稿。旬のとうもろこしを炊き込んだご飯とこんがりと焼き色がついた鶏肉の塩焼きの他、黒ごまをトッピングしたゆで卵やひじきと豆の煮物、ブロッコリーなどを丁寧に盛り付けたボリューム感のあるお弁当を披露している。弁当箱の横には、カットしたスイカと個包装のチーズも並べられている。
◆飯田圭織の投稿に「季節感が楽しめる」の声
この投稿に、ファンからは「季節感が楽しめる」「ボリューム満点で満足度高そう」「さらに彩り豊かになる」「愛情たっぷりで素敵」「お肉の存在感すごい」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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