人気アイドルグループ「NMB48」の松岡さくらさんが自身のＸを更新。

投稿した写真がＷＥＢ上で大きな反響を呼んでいます。



【写真を見る】【 NMB48・松岡さくら 】 「アイドルのオンとオフ 」 投稿写真にＷＥＢ騒然 「オンとオフの差すごっ！笑笑」「めっちゃ腫れすぎてる！」「同一人物なの？笑」





松岡さくらさんは「アイドルのオンとオフ 」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、衣装とメイクをバッチリ決めた、笑顔の松岡さくらさんのショットと、額に冷却シートを貼り、左のほおが腫れ、うつろな目をした松岡さくらさんのショットが見て取れます。







ほおが腫れた写真について、画像の説明で松岡さくらさんは「親知らず抜いた次の日www 熱出て顔ぱんぱん」と書き添えています。







この投稿にファンからは「オンとオフの差すごっ！笑笑」・「これはアイドルの元気な時と病んでる時ですね お大事に」・「親知らず抜いて顔ぱんぱんって言ってたけど、そんなに腫れてたのね、、そりゃハムスターみたいって言われるわ♫」・「めっちゃ腫れすぎてる！面白すぎる 自虐ネタすること素晴らしい」・「オンもオフもかわいい 親知らず抜いて大変やったね」などの反響が寄せられています。







【 松岡さくらさん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



ニックネーム :さくら

生年月日 :2003年6月24日

血液型 :不明

出身地 :大阪府

身長 :152 cm

好きな食べ物 :

塩タン、ラーメン、桃





趣味 :音楽を聞くこと、可愛いアイドルを見ること

特技 :短距離走、チアダンス

将来の夢 :夢や希望を与えられるアイドル







【担当：芸能情報ステーション】